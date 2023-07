Лаборатории по тестированию сервисов госуслуг откроются еще в 5 регионах до конца 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников оценил работу лаборатории пользовательского тестирования на площадке Аналитического центра при Правительстве. Здесь тестируют госуслуги и сервисы, их удобство и доступность оцениваются реальными людьми через симуляцию жизненных ситуаций. На основе отзывов формируется рекомендации и экспертные предложения по совершенствованию госуслуг и сервисов.

Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует заместитель Председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

«Задача государства – стать клиентоцентричным, то есть ориентированным прежде всего на потребности своих граждан. Для этого развернута сеть лабораторий пользовательского тестирования. Мы прошли большой путь вместе с регионами. При этом важно усилить эту работу применительно к бизнесу. Такое поручение дал Председатель Правительства Михаил Мишутин на правительственной комиссии по вопросам МСП. Сегодня мы обсудили, как организовать процесс, чтобы услуги разных ведомств, которые оказываются бизнесу – начинающим предпринимателям, малому и среднему бизнесу – также прошли тестирование для совершенствования», – отметил Максим Решетников.

Лаборатория была открыта в декабре 2021 года, за прошедшее время появились еще несколько аналогичных площадок в регионах – Нижнем Новгороде, Липецке, Санкт-Петербурге. До конца этого года запланировано открытие еще 2 региональных лабораторий – в Казани и Красноярске, а в 2024 году еще 3. «Сегодня вместе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем обсудили возможность открытия такой лаборатории в Калининграде, которая будет ориентирована на программы и сервисы для МСП», – добавил министр.

На сегодняшний день для тестирования и проработки отобраны 24 жизненных ситуации, например, «многодетная семья», «поиск работы», «открытие бизнеса», «Я – гражданин». Позднее список будет расширен. За 2022 год лабораторией проведено 58 исследований, а за первое полугодие этого года уже протестировано 210 услуг в рамках отобранных жизненных ситуаций и 22 услуги вне их. Например, регистрация автомобиля, запись в школу или попадание в чрезвычайную ситуацию.

Комплексные исследования позволяют изучать госуслуги и сервисы по всем направлениям: от формирования и последующей оптимизации бизнес-процессов до построения карты клиентского пути и выявления нормативных барьеров. На основе анализа результатов тестирования будет приниматься решение о необходимости корректировки процедуры получения госуслуги.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI