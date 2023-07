К Московскому урбанистическому форуму на Манежную площадь доставили современный вагон «Иволга 3.0»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На Манежной площади установили головной вагон поезда «Иволга 3.0». Ранее сюда уже доставили вагон электропоезда «Москва-2020». Оба станут частью внешней экспозиции выставки «Станция Манеж». Она пройдет в августе в Центральном выставочном зале «Манеж» и станет частью Московского урбанистического форума. Посетители выставки смогут осмотреть вагоны изнутри и сфотографироваться.

«Мы уделяем большое внимание безопасности и комфорту поездок — такую задачу поставил Мэр Москвы Сергей Собянин. Поэтому пассажиров в столице перевозит самый лучший на сегодняшний день транспорт российского производства. Гордимся новейшими поездами “Москва-2020” и “Иволга 3.0”. Хотим, чтобы как можно больше людей могли поближе познакомиться с ними. Именно эти вагоны будут встречать гостей на одной из площадок Московского урбанистического форума 2023 — выставке “Станция Манеж”», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вагоны доставили непосредственно с Тверского вагоностроительного завода («Иволга 3.0») и с завода «Метровагонмаш» («Москва-2020»), где они производятся. На погрузочных автотралах они проехали практически через всю столицу ко входу на выставку «Станция Манеж».

На первом этаже выставки будет шесть экспозиционно-выставочных пространств, включая проект тоннеля строящейся линии пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5), а также зоны других МЦД, Большой кольцевой линии, Московского центрального кольца. Здесь же представят экспозиции, посвященные строительству вокзалов, станций и автодорог. Для гостей, интересующихся вакансиями в транспортном комплексе Москвы, на выставке откроют стенд «Московский транспорт — это люди».

Одна из интересных особенностей экспозиции — возможность перемещаться между локациями в мини-вагонах, стилизованных под реальные поезда «Москва-2020» и «Иволга 3.0». Кроме того, посетители увидят мультимедийное шоу на экране размером с девятиэтажный дом с участием 37-метровой голограммы.

XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Он станет самым масштабным за всю историю мероприятия.

