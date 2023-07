Инобр ВШЭ и КамГУ создадут модель развития человеческого потенциала в регионах с тяжелым климатом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Ее основной задачей станет оценка развития человеческого потенциала в регионе со сложными климатическими условиями. По словам руководителя лаборатории Екатерины Орел, речь идет прежде всего о мягких навыках. «На удаленных территориях с суровым климатом людям труднее наладить благополучную жизнь, — отмечает она. — Должны быть особые характеристики стрессоустойчивости, настойчивости, оптимизма. Все это можно внедрять в программу университета и делать частью компетенций выпускников. Мы начинаем с Камчаткой, но в перспективе это может быть консорциум, который объединит вузы похожих регионов». В Инобре уже есть опыт проектов прямого воздействия (правда, на уровне школьного образования, но тоже в суровом регионе — Якутии) и исследования мягких навыков и методов их развития. Коллеги из КамГУ изучают психологию и личностные характеристики людей, которые живут и добиваются успеха в крае, запрос работодателя и другие факторы. На первом этапе в Инобре знакомятся с мировым опытом. «Мы начали копать в сторону Канады, Аляски, которые довольно близки климатически, и там тоже разрыв в часовых поясах, это важно. Потому что 9 часов разницы со столицей — серьезная проблема для успеха в профессии тех, кто живет на Камчатке, у нас ведь очень централизованная страна. По крайней мере, пока мы не видим похожих программ ни в американских и канадских университетах, ни в каких-либо других», — рассказала Екатерина Орел. Проект продлится 2,5 года и закончится созданием инструмента, который бы измерял эту готовность к успеху, а также внедрением новых методик в вузе.

