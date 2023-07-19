Завершены основные монолитные работы в многофункциональном центре на северо-востоке столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На северо-востоке Москвы завершены монолитные работы в многофункциональном центре, строящемся в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Соглашение о строительстве торгово-офисного центра в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда было подписано в 2020 году. Инвестор вложит в возведение объекта около 9,5 миллиарда рублей, а его реализация даст городу почти 4,5 тысячи рабочих мест, из них в рамках программы — более тысячи. Сейчас в бизнес-центре монтируют лифтовое оборудование, а в торговом центре устанавливают эскалаторы. Также ведутся работы по обустройству внутренних инженерных систем и наружных сетей объекта, выполняются отделочные и кровельные работы, устройство фасадов», — рассказал сообщил он.

Всего в многофункциональном центре установят 21 лифт, в 12 из которых будет дизайнерская отделка — плиточные полы, зеркальные стены и декоративные панели. Их также оборудуют интеллектуальной системой распределения пассажиропотока. Остальные девять лифтов предназначены для служебного использования и доставки товаров. В торговом центре предусмотрено два траволатора и 14 эскалаторов, которые соединят все уровни.

На стройплощадке уже завершен демонтаж четырех башенных кранов высотой более 95 метров. Теперь стройматериалы будут перемещать с помощью мачтовых подъемников.

В состав многофункционального комплекса также входит 19-этажный бизнес-центр и четырехэтажный торговый центр с подземным паркингом, магазинами, кафе, ресторанами и фитнес-клубом. Со станции метро «Ботанический сад» и одноименной станции МЦК можно попасть в здание, не выходя на улицу.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была нацелена на строительство только промышленных производств и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других. В конце декабря 2021 года программу распространили и на гостиницы. Весной 2022-го в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении времени создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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