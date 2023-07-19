Дождь и ветер до 25 метров в секунду: непогода сохранится в городе до полудня

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Непогода сохраняется в столице. В первой половине дня 19 июля порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Ожидаются дожди, термометры покажут 17–19 градусов выше нуля.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона усилили патрулирование зон отдыха и парков.

Такие метеоусловия затрудняют движение, повышают вероятность аварий и образования пробок. При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефону 112.

Водителям рекомендуется быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров на дороге. Если непогода застала в пути, важно найти место вдали от деревьев и рекламных конструкций, чтобы припарковаться.

Горожанам советуют обходить линии электропередачи, деревья и шаткие конструкции. В домах при ухудшении погоды следует закрыть окна.

О временных скоплениях воды можно сообщить в управу района или префектуру округа, на портал «Наш город», в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53, в ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 495 657-87-03 или в ГБУ «Гормост» по телефону: +7 495 632-58-46. Кроме того, заявки принимаются в аккаунте Мосводостока в социальной сети «ВКонтакте». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие сообщения.

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