Громада любовь: в сервисе «Библиотеки Москвы» опубликовали подборку книг к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского

В сервисе «Библиотеки Москвы» опубликовали подборку книг, посвященную 130-летию со дня рождения одного из самых ярких поэтов и драматургов ХХ века — Владимира Маяковского. Ее цель — познакомить читателей с разными взглядами на его творчество и судьбу, помочь разглядеть за эпатажным образом трагическую личность Маяковского.

В список вошло 10 изданий, на страницах которых читатели найдут записки современников, рецензии, материалы литературоведов, а также очерки, стихи и письма самого поэта.

Неотъемлемой частью жизни Владимира Маяковского были путешествия. В поездках происходили важнейшие события, впечатления от них складывались в стихи и другие произведения. «Побывать» вместе с Маяковским в Мексике и Америке, познакомиться с его близким кругом, узнать о выступлениях футуристов в разных городах России поможет первая книга подборки — «Маяковский: я еду удивлять! Марш поэта по стране и миру» Галины Антиповой. В издании описывается география поездок поэта — не только маршруты, но и города, в которых он бывал. К упоминаемым адресам гостиниц, театров, кафе, салонов и издательств добавлены современные названия и ориентиры. Так при желании читатели смогут совершить не только виртуальное путешествие.

В книге также есть QR-коды, которые ведут на дополнительные материалы и карты городов, оставивших след в биографии и творчестве писателя. Текст сопровождают фотографии, портреты, трогательные, а чаще обескураживающие записки публики, открытки и афиши, которые позволяют окунуться в бурную творческую атмосферу начала ХХ века.

Еще одно издание посвящено музе Владимира Маяковского Лиле Брик. Магнетическое обаяние, тонкий ум, способность безошибочно видеть талант в других и дар поддержать его, умение жить не так, как положено, а так, как хочется, — все это про нее. Какой была Лиля Брик на самом деле? Ответ читатели найдут в книге Аркадия Ваксберга «Пожар сердца. Кого любила Лиля Брик».

Ближе познакомиться с поэтом можно, прочитав записки тех, кто знал его, — сборник «Мой Маяковский: воспоминания современников». Книга предназначена для широкого круга читателей, но также будет полезна старшеклассникам и студентам гуманитарных вузов.

О людях, окружавших Маяковского, водовороте политических и литературных событий, в которых они оказались, рассказывает книга Бенгта Янгфельдта «Ставка — жизнь. Владимир Маяковский и его круг». Издание проиллюстрировано редкими фотографиями. Кроме того, при его подготовке использовали ранее неизвестные документы из личного архива Лили Брик.

Книга Владимира Дядичева «Жизнь Маяковского. Верить в революцию» позволит читателям стать свидетелями творческого диалога поэта с писателями-современниками: Сергеем Есениным, Мариной Цветаевой, Велимиром Хлебниковым, Анной Ахматовой.

Cреди представленных изданий — книга Патриции Дж. Томпсон, дочери Маяковского, рассказывающая о путешествии ее отца и встрече с матерью. За основу книги «Маяковский на Манхэттене, история любви» взяты мемуары русской эмигрантки Елизаветы Зиберт (Элли Джонс).

Трагедии жизни и любви лирика-новатора посвящена книга Александра Михайлова «Жизнь Маяковского. Я свое земное не дожил». В ее основе — материалы, которые помогут пролить свет на загадку необычной любви и обстоятельства смерти поэта.

Владельцы единого читательского билета (ЕЧБ) могут забронировать одну или несколько книг из подборки онлайн в сервисе «Библиотеки Москвы», напомнили в пресс-службе городского Департамента информационных технологий. Для этого потребуется стандартная учетная запись на mos.ru.

Заказ соберут в течение трех дней после подачи заявки о бронировании, после чего у пользователя будет еще три дня, чтобы его забрать в библиотеке. Книги выдают на срок до 30 дней, однако редкие экземпляры могут попросить вернуть раньше.

Сервис «Библиотеки Москвы» также подскажет ближайшую читальню, в которой издание можно заказать и получить. Если пользователь не успевает вернуть книгу вовремя, он может перенести срок возврата в сервисе, и приходить повторно в библиотеку не понадобится.

Оформить читательский билет можно в любой городской библиотеке или онлайн. С ЕЧБ жители могут пользоваться книжными фондами городских читален, также он открывает доступ ко всем опциям сервиса «Библиотеки Москвы».

