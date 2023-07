Горожане выберут лучшие фото столицы в рамках конкурса «Планета Москва» в «Активном гражданине» — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

В проекте «Активный гражданин» началось голосование за лучшие снимки X ежегодного конкурса городской фотографии «Планета Москва».

«Снимки сделаны как профессиональными фотографами, так и любителями. На них портреты жителей и необычные ракурсы столицы. Всего прислали 1786 работ, жюри выбрало 80 финалистов», — сообщил Сергей Собянин.

Свои работы прислали фотографы из Москвы и Санкт-Петербурга, Брянска и Владимира, Калининграда, Калуги, Краснодара и Тольятти, из Амурской, Ленинградской, Московской, Мурманской и Ростовской областей, Красноярского края и Республики Бурятии.

«Активные граждане» по традиции определят победителей в четырех номинациях, среди которых «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса».

Авторов фотографий, которые набрали наибольшее количество голосов, наградят памятными призами с символикой проекта 12 августа на площадке Московского урбанистического форума в парке «Зарядье». Там же пройдет торжественная церемония награждения победителей, которых выбрали члены экспертного жюри и подписчики страницы Департамента градостроительной политики в социальной сети «ВКонтакте». Будет организована фотоэкспозиция из работ финалистов.

В числе представленных работ — фотография постоянного участника конкурса Валерия Наседкина, которому исполнилось 85 лет. Из них 75 лет он занимается фотографией.

Уже седьмой раз «активные граждане» выбирают лучшие работы, посвященные жизни города. В каждой из номинаций можно выбрать до трех наиболее понравившихся фотографий.

