В Центре новых функциональных материалов НГУ появится суперкомпьютер

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Центре Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым функциональным материалам на базе Новосибирского государственного университета (ЦНФМ) создан суперкомпьютер. Вычислительный кластер позволит решать такие стратегические задачи, как разработка алгоритмов решения обратных задач оптимизации композитных конструкций по различным критериям прочности, разработка математического аппарата и его программной реализации для моделирования сложных анизогридных конструкций, моделирование статической и циклической прочности системы «материал – покрытие», моделирование горения и пожара, разработка программных модулей и многое другое. Также суперкомпьютер позволит внедрить технологии машинного обучения и искусственного интеллекта в генерацию новых материалов, разработку прототипа цифрового паспорта материала и создание цифровых двойников технологических процессов. Развернула суперкомпьютерный кластер компания-партнер Центра – К2Тех.

— На текущий момент центр НТИ нацелен на создание и ускоренный вывод на рынок новых типов материалов и продуктов на их основе. Их применение при проектировании деталей, конструкций и прочих изделий способствует развитию отечественных авиационной, космической, энергетической и иных промышленных отраслей, обеспечению технологического суверенитета. Поэтому нам была важна не только высокая производительность вычислительного кластера, но и его компонентная и программная независимость. А это значит – соответствие требованиям импортозамещения. Нам приятно, что формированием такой сложной архитектуры вычислительных мощностей выступили специалисты К2Тех, являющиеся экспертами в области реализации комплексных проектов полного цикла, а также подбора лучших российских решений для достижения поставленных целей и задач, — прокомментировал директор Центра НТИ Амиран Векуа.

Инфраструктура кластера построена на 11 высокопроизводительных вычислительных узлах российского производства, объединенных высокоскоростной сетью «Ангара» разработки АО «НИЦЭВТ». Вычислительная подсистема комплекса состоит из 392 процессорных ядер, установленных в 7 высокопроизводительных серверах. В их составе как серверы на базе CPU (Central Processing Unit, центральный процессор) — последовательная обработка данных выполняется центральными процессорам, прим.), так и графические с GPU-ускорителями для обработки визуальных данных. Обмен данными между серверами обеспечивает первый российский интерконнект – высокоскоростная сеть «Ангара» разработки АО «НИЦЭВТ». Номинальная скорость передачи данных – не менее 75 Гбит/c, без блокировок и с низкими задержками. Ожидаемая пиковая производительность суперкомпьютера составляет 47 Тфлопс. Отказоустойчивое NFS-хранилище предусматривает вместимость не менее 40 Тбайт данных. Благодаря этим характеристикам сотрудники центра НТИ смогут производить сложные математические расчеты, обрабатывать получившиеся массивы данных и в конечном итоге применять искусственный интеллект при проектировании материалов и конструкций для отраслей промышленности.

— Проекты, связанные с внедрением суперкомпьютеров, единичные в нашей стране. И каждый из них уникален, потому что суперкомпьютеры ориентированы на выполнение сложных, подчас инновационных задач стратегического характера. Наш проект с Новосибирским государственным университетом не исключение. Суперкомпьютер в центре НТИ позволит ускорить математические расчеты, свести к минимуму число ошибок и, как следствие, сократить сроки разработки новых материалов и продукции. При этом в процессе конструирования вычислительного кластера эксперты К2Тех предусмотрели возможность его дальнейшего масштабирования. Мы поддерживаем ИТ-команду центра НТИ, консультируем по особенностям работы с кластером и надеемся на дальнейшее сотрудничество, — отметил руководитель направления ИТ-инфраструктуры К2Тех Алексей Зотов.

Дополнительно специалисты К2Тех развернули и настроили среду виртуализации на основе платформы zVirt отечественного разработчика Orion soft. Это позволит эффективно утилизировать вычислительные мощности серверов, предназначенных для функционирования управляющих сервисов суперкомпьютера. Платформа zVirt входит в Реестр отечественного ПО и обеспечивается сервисной поддержкой разработчика, что гарантирует заказчику технологический суверенитет и стабильность работы решения.

— zVirt включает в себя весь необходимый функционал для эффективного управления серверами и виртуальными машинами. Использование платформы открывает неограниченные возможности для виртуализации инфраструктуры и позволит университету воплотить в жизнь масштабные технические проекты. zVirt успешно справляется с пиковыми нагрузками, что гарантирует стабильную работу и высокую производительность кластера при реализации самых сложных вычислительных задач. Благодаря простому, понятному русскоязычному интерфейсу пользователям НТИ будет легко и удобно работать с платформой, — подчеркнул директор по развитию бизнеса Orion soft Максим Березин.

Специалисты К2Тех также спроектировали инженерную инфраструктуру в кластере. Система бесперебойного электроснабжения гарантирует надежное и непрерывное питание оборудования вычислительной инфраструктуры. Кроме того, она предотвращает повреждение или потерю информации в случае отключения системы внешнего электроснабжения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI