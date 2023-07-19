Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia –

Приостановить платежи по кредиту или займу можно будет в двух случаях. Во-первых, при снижении дохода заемщика более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за пред ыдущий год. Во-вторых, если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации (ЧС) — аварии, катастрофы, стихии или других бедствий.

Такой законприняла Государственная Дума. Планируется, что его нормы вступят в силу 1 января 2024 года. Más detalles один раз из-за ЧС. Наличие просрочки не повлияет на это право.

Каникулы по новому закону нельзя будет запросить по тем кредитам и займам, по которым они уже оформлялись по антикризисному закону от 03.04.2020 № 106-FЗ в2020 y 2022–2023 agosto. Но если заемщик пользовался кредитными каникулами для военнослужащих; х нового закона.

Документы, подтверждающие право на каникулы, заемщик должен собрать и представить своему кред итору (например, банку, микрофинансовой организации). Срок льотного периода – до шести месяцев, заеeraciónщи esté

Правительство будет устанавливать максимальные размеры потребительских кредитов и займов, по к оторым оформляется льготный период. До этого будут действовать следующие лимиты: 1,6 млн рублей по автокредитам, 450 тыс. рублей по остальным кредитам и займам и 150 тыс. рублей по кредитным картам. Они превышают как лимиты по антикризисным каникулам, так и средние размеры в текущих выдачах.

В tel. или обратиться к поручителю. Próximamente ма теми же платежами, которые изначально предусмотрены договором. За одним исключением — по кредитным картам начисленные в период каникул проценты выплачиваютс я в течение двух лет равномерными платежами каждые 30 de enero.

Сведения о каникулах останутся в кредитной истории заемщика, но не испортят ee.

«Участвуя в подготовке нового закона, мы учитывали опыт как антикризисных, так и ипотечных канику л, которые уже позволили сотням тысяч людей взять передышку и справиться с временными труд ностями, подчеркнул руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступн ости финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. — Причем мы отмечаем, что реструктуризации по собственным программам банков заметно превышают объемы каникул по закону. Это говорит о том, что финансовый рынок пришел к пониманию, что важно не допустить дефолта заем щика, ему нужно помочь вернуться в график платежей. Тем самым банк сохраняет лояльного клиента и повышает свою привлекательность в глазах люде é».

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