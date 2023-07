Больше 500 студентов завершили обучение на цифровых кафедрах Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – Состоялся первый выпуск на цифровых кафедрах Политеха (совместный проект Министерства науки и высшего образования и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, поддержанный программой «Приоритет 2030» — Прим Ред.).

Всего в этом учебном году было запущено семь дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. Шесть из них уже завершились, а седьмая «Разработчик прикладного ПО на языке Python» будет продолжаться до ноября.

Более 500 студентов обрели новые компетенции и получат дипломы с присвоением квалификаций в сфере информационных технологий: «Архитектор информационных систем», «ИТ-консалтинг», «Основы управления цифровыми проектами», «Системное и сетевое администрирование Linux», «Программирование для BIM-платформ», «Управление цифровыми продуктами для потребностей бизнеса».



И в качестве бонусов: зачёт модуля мобильности и практики на курсе «Основы проектной деятельности», 20 баллов при поступлении в магистратуру СПбПУ.



«В результате обучения я получила колоссальный полезный опыт, — поделилась студентка 4 курса ИПМЭиТ, выпускница программы „Управление цифровыми продуктами для потребностей бизнеса“ Виолетта Ковальчук. — Советую будущим слушателям максимально продуктивно подходить к обучению: вовремя выполнять все задания, если что-то непонятно — задавать вопросы преподавателям, обращать внимание на дополнительный материал, который рекомендуют преподаватели. Не бойтесь реализовать свои идеи, а к критике относитесь как к способу добиться лучшего результата».



Одна из особенностей обучения на цифровых кафедрах — то, что занятия там ведут в том числе работники организаций реального сектора экономики и эксперты ИТ-сферы. А вторая особенность и обязательное условие — студенческая практика на предприятиях. В этом году во время практики студенты выполнили больше двухсот реальных проектов, причём в некоторых из них вместе работали ребята, изучающие разные программы. Заказчиками практических кейсов стали компании: Филиал АО «АЭМ — технологии» «Ижора», ООО «Диалог ИТ», АКБ ФОРА-БАНК (АО), Бизнес-инкубатор «Ингрия», Центр качества образования СПбПУ, ООО «ТиБиЭс», группа «Эталон», группа «Самолет», ООО «АйДи Инжиниринг», ЗАО «АСКОН», компания AOСG, компания BIMLIB и др.

«Акцент на разработке приложений для BIM-платформ имеет большое значение для „Самолета“ как одного из лидеров отрасли, — поделился опытом сотрудничества с Политехом менеджер информационного моделирования Группы „Самолет“ Алексей Маричев. — Решая задачу, которую мы предложили, студенты продемонстрировали глубокие знания технологий информационного моделирования, а также умение разрабатывать приложения для BIM-платформ на основе разнообразных сред программирования».

Старший BIM-координатор АИ ООО «ЭталонПроект» Владимир Снегирёв считает, что программа курса «Программирование для BIM-платформ» Политеха даёт ребятам актуальные знания и навыки, а также возможность на практике окунуться в процессы и задачи компаний. «Участникам удалось проявить себя, реализовав свои яркие и смелые идеи, — отметил Владимир. — Дипломные работы соответствовали целям и задачам практики. Благодаря навыкам, полученным в процессе обучения, был достигнут требуемый результат. Разнообразие задач и вариантов их решений, которые были продемонстрированы командами на защите, лишний раз подтверждает актуальную потребность рынка в BIM-специалистах, а также даёт возможность всем участникам обменяться опытом решения интересных задач».



«Реальная практика приносит пользу обеим сторонам. Компания получает помощь в развитии проекта, а студент — крутой железный опыт, который поможет ему развивать проекты в будущем», — уверен консультант-эксперт Бизнес-инкубатора «Ингрия» Роман Хромченко.



Выпускник программы «Основы управления цифровыми проектами», студент 4 курс ИЭ Александр Найданов пожелал будущим слушателям программ цифровых кафедр «пытливости, упорства и постоянного желания учиться чему-то новому». «На протяжении учебного года тебя будут сопровождать топовые преподаватели с реальным опытом. Проведи это время максимально эффективно, слушая и применяя все, что получаешь на курсе. Удачи!», — напутствовал Александр.



Следующий запуск программ цифровых кафедр уже скоро — как записаться на обучение, читайте здесь .

