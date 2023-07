Более 96 процентов обращений за услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере поступило в этом году онлайн

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За первые шесть месяцев 2023 года от москвичей и предпринимателей поступило свыше 700 тысяч электронных обращений за услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице создана и развивается цифровая экосистема взаимодействия города, граждан и бизнеса. В имущественно-земельной сфере москвичам и предпринимателям доступно более 40 электронных продуктов. В первом полугодии поступило почти 730 тысяч запросов, из них свыше 96 процентов — онлайн при помощи портала mos.ru», — сообщил заммэра.

Предприниматели на mos.ru могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, узнать статус договора со столичным Департаментом городского имущества, обратиться за получением земельного участка или дополнительным соглашением к договору аренды городской недвижимости.

Москвичи могут узнать, например, номер в очереди на улучшение жилищных условий, приватизировать квартиру, заказать справки о правах на недвижимость, а также сменить статус помещения с жилого на нежилое.

«Самым популярным в первом полугодии 2023 года стал сервис сверки финансово-лицевых счетов, которым воспользовались свыше 600 тысяч раз. Самой востребованной государственной услугой оказалось “Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда” — около 14 тысяч запросов», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Сервисом сверки финансово-лицевых счетов пользуются арендаторы городской недвижимости — земельных участков, зданий, строений, а также покупатели нежилых помещений. Он позволяет получить основную информацию — например, актуальную ставку арендной платы и сведения о зачисленных платежах. Также при помощи сервиса можно оплатить задолженность или перевести деньги за будущие периоды досрочно, посмотреть детализацию операций по счету, запросить акт сверки расчетов.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, востребованность онлайн-услуг в имущественной и земельной сфере с каждым годом растет. Например, количество обращений к сервису сверки финансово-лицевых счетов в сравнении с первым полугодием прошлого года увеличилось более чем на 10 процентов.

Государственная услуга «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» позволяет получить документы, необходимые для операций с недвижимостью.

Онлайн-услуги в жилищной сфере развивают Департамент городского имущества совместно с Департаментом информационных технологий Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

