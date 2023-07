Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Еще 10 московских храмов отреставрируют или отремонтируют под контролем реставраторов за счет средств городской субсидии. Список утвердили специалисты Департамента культурного наследия города Москвы. Разрешение на проведение работ уже выдали для всех зданий.

«Субсидии на реставрацию старинных храмов Правительство Москвы выделяет с 2011 года. Благодаря программе приведено в порядок 42 памятника архитектуры. В текущем году одобрены заявки еще по 10 объектам. Среди них колокольня в усадьбе Кусково, храм Тихвинской Иконы Божией Матери на проспекте Мира, храм Святого Мартина Исповедника и другие», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Один из самых древних в утвержденном списке — Тихвинский храм в Алексеевском. Он расположен на проспекте Мира (дом 130). Считается, что храм строили с 1676 по 1682 год. Храм Святого Мартина Исповедника на улице Александра Солженицына — один из самых известных. По легенде, в 1812 году наполеоновский генерал был так поражен красотой здания, что приказал солдатам охранять его.

Реставрация также ждет колокольню храма во имя Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (Всемилостивого Спаса) на территории музея-усадьбы «Кусково». Храм стал первым каменным строением, возведенным графом Петром Шереметевым в его владениях.

Уже в этом году работы планируют полностью завершить в Никольской церкви на Большой Косинской улице. Также будет отреставрирована ограда церкви Знамения (Троицы Живоначальной) в Карачарове на Рязанском проспекте.

Кроме того, специалисты вернут исторический облик колокольне и трапезной храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне (Малый Предтеченский переулок, дом 2), колокольне храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе (улица Большая Полянка, дом 7, строение 3). Работы также идут в зданиях церквей Николая Чудотворца в Подкопаях (Подкопаевский переулок, дом 15/9) и Троицы в усадьбе Свиблово (Лазоревый проезд, дом 15, строение 3), храме Живоначальной Троицы в Хорошеве (Карамышевская набережная, дом 15).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI