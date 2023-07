Без перебоев: системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме несмотря на непогоду

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства работают в усиленном режиме из-за непогоды. Все системы жизнеобеспечения столицы под контролем, аварийных отключений и перебоев в подаче воды, газа и электричества не зафиксировано, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет. На круглосуточном дежурстве находится 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, — рассказал заммэра. — Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные сильным ветром деревья».

Под особым контролем специалистов находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Кроме того, приняты меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых построек, а также объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.

«В столице сегодня до конца дня сохраняется вероятность сильного ветра местами с порывами до 20 метров в секунду, за вторник и среду в отдельных районах города выпало свыше 90 процентов месячной нормы осадков. Самые высокие показатели зафиксированы в Северо-Восточном (97 процентов), Центральном (95 процентов) и Юго-Западном (89 процентов) административных округах», — отметил Петр Бирюков.

Москвичам напоминают, что в непогоду не следует укрываться под деревьями или парковать под ними автомобили. Водителям нужно быть особенно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI