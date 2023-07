Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева приглашает на фотовыставку Уильяма Брумфилда, американского историка русской архитектуры, фотографа и профессора славистики Тулейнского университета.

В экспозиции представлены фотографии, сделанные в пяти местах юга и восточного побережья США. Автор обращается к исчезающим, деэстетизированным городским пространствам — разрушенным зданиям, заброшенным витринам и стенам с порванными, отслаивающимися плакатами.

Выставку дополняют снимки из экспедиций Уильяма Брумфилда по Архангельской, Вологодской, Тюменской, Ярославской, Московской областям, Забайкальскому краю, Карелии и Бурятии. В этих регионах фотограф искал разрушенные памятники русского зодчества.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI