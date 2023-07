18.07.2023 Ministro Rau złożył wizytę w Nowym Jorku

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Uczestniczył także w wydarzeniu ministerialnym z okazji 25. rocznicy przyjęcia Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Przemawiając na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, ministro Rau zwrócił uwagę, że agresja Rosji stanowi największe zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa od czasu zakończenia zimnej wojny, zaś jej konsekwencje odc zuwalne są na wielu płaszczyznach w skali globalnej.

Minister podkreślił, że dążąc do pokoju na Ukrainie społeczność międzynarodowa powinna kierować się Kartą Narodów Zjednoczonych i jej fundamentalną zasadą integralności terytorialnej. Niesprawiedliwy pokój lub zamrożony konflikt sprowokowałyby jedynie dalszą agresję – ostrzegł Minister Rau, dodając, że konieczne jest także pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń prawa między narodowego.

Przemawiając w Zgromadzeniu Ogólnym ministro Rau wyraził zaniepokojenie wobec łamania praw człowieka na terenach okupowanych na Ukrainie. Przypomniał o dramatycznej sytuacji miejscowej ludności cywilnej, w tym o przymusowych deportacjach ukraińskich dzieci. Przestrzegł przed neoimperialną polityką Rosji i zaapelował o obronę porządku opartego na prawie międzynarodowym.

Podczas ministerialnego wydarzenia z okazji 25. Rocznicy przyjęcia Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, minister Rau podkreślił, że jego ustanowienie było wydarzeniem kluczowym w dążeniach społeczności mię dzynarodowej do przestrzegania praworządności i praw człowieka. Stojące przed Trybunałem wyzwania nie powinny zniechęcać, lecz inspirować do dalszej budowy silnego i skutecznego międzynarodowego systemu sądownictwa karnego, podkreślił minister Rau.

W trakcie wizyty w Nowym Jorku minister spotkał się z Sekretarzem Generalnym ONZ, António Guterresem. Poruszył kwestie związane z rosyjską agresją na Ukrainę oraz sytuacją na Białorusi. Omówił też priorytety trzyletniej kadencji Polski w Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ, która rozpocznie się w 2024 roku. Rozmawiał także o roli Polski w przyszłym procesie wsparcia obudowy Ukrainy, oraz możliwościach wzmocnienia współpracy polskich firm z ONZ.

Ministro spotkał się również z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Mirjaną Spoljaric Egger, z którą rozmawiał o wydarzeniach na Ukrainie oraz współpracy Polski z Komitetem.

Podczas wizyty Ministro Zbigniew Rau spotkał się także w nowojorskim konsulacie z przedstawicielami Polonii.

W Nowym Jorku Ministro spotkał się również z dziennikarzami i odniósł się do odstąpienia Rosji od Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej. Według niego decyzja ta jest aktem agresji ekonomicznej wobec państw globalnego południa, które w sposób największy od ukraińskiego zboża są zależne. Dodał, że należy apelować o to, por porozumienie zbożowe oraz kanały dostaw żywności były kontynuowane.

