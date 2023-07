18.07.2023 Ministro M. Błaszczak con wizytą en Fort Knox

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

We wtorek, 18.07 szef MON odwiedzi główną bazę V Korpusu Sił Lądowych w Fort Knox, gdzie będzie uczestniczył w uroczystym przekazaniu obowiązków zastępcy dowódcy V Koprusu Sił Lądowych US Army, gen. Maciejowi Jabłońskiemu. Generał Jabłoński zastąpi na tym stanowisku gen. dyw. Adama Joksa; po raz drugi, polski oficer obejmuje tak ważne i prestiżowe stanowisko.

Tego dnia minister M. Błaszczak będzie uczestniczył także w posiedzeniu Ukraine Defence Contact Group, powołanej do wspierania Ukrainy broniącej się przed agresją rosyjską i donacjami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. W spotkaniach pod przewodnictwem Lloyda Austina, sekretarza obrony USA uczestniczy kilkadziesiąt państw.

– Celem mojej wizyty w USA jest docenienie zaangażowania amerykańskiego we wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Tu w Fort Knox mieści się dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA, wysunięty element tego dowództwa jest na stałe w Poznaniu. To z Poznania dowodzeni są żołnierze amerykańscy na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta obecność jest bardzo ważna, zwłaszcza w kontekście sytuacji za naszą wschodnią granicą. Z jednej strony mamy do czynienia z atakiem rosyjskim na Ukrainę, toczy się tam wojna. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z zagrożeń z terytoriom Białorusi. Dziś wiemy, że Wagnerowcy są na Białorusi. Obecność amerykańska jest najlepszą metodą na odstraszanie agresora. Chcę podkreślić, że przede wszystkim Wojsko Polskie broni naszej Ojczyzny. Stąd moja decyzja o przerzuceniu na wschód dwóch batalionowych grup bojowych z zachodu. To 12 i 17 Brygada, aby wzmocnić granicę i wesprzeć Straż Graniczną

– mówił podczas pierwszego dnia wizyty w USA szef polskiego resortu obrony.

– Jesteśmy dumni z tego, że przez ostatnie dwa lata generał Joks służył w V Korpusie na stanowisku zastępcy dowódcy. Jego doświadczenie zostanie wykorzystane w Polsce. Teraz to stanowisko obejmie gen. Jabłoński

– zaznaczył szef MON.

W poniedziałek, na Cmentarzu Weteranów w Radcliff w Kentucky, minister złożył kwiaty przed pomnikiem poświęconym pamięci ofiar zamachu z 11 września 2001 r. oraz żołnierzy USA, którzy zginęli walcząc z terroryzmem. Tego dnia szef MON spotkał się także z dowództwem V Korpusu Sił Lądowych US Army.

– Tu, na tym cmentarzu, są pochowani żołnierze V Korpusu, którzy polegli i oddali swe życie podczas misji walcząc z terrorystami. To są ludzie, którzy walczyli w Afganistanie i Iraku. Oddaliśmy im hołd pamiętając o tym, że również nasi żołnierze służyli ramię w ramię. Pamiętamy o naszych sojusznikach. Oddajemy hołd tym, którzy w imię wspólnej wolności oddali życie. Darzymy szacunkiem takie postawy. Polscy i amerykańscy żołnierze stoją na straży bezpieczeństwa naszych obu państw

– podkreślił minister M. Błaszczak.

***

Z dniem 1 sierpnia br. decyzją Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej stanowisko zastępcy dowódcy V Korpusu Sił Lądowych USA został wyznaczony gen. dyw. Maciej Jabłoński. Gen. Jabłoński dotychczas pełnił funkcję Inspektora Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Sił Zbrojnych, a także był pełnomocnikiem szefa MON ds. wprowadzania amerykańskich czołgów Abrams do Wojska Polskiego.

Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA reaktywowano w 2020 roku w Fort Knox w stanie Kentucky, a jego wysunięte stanowisko funkcjonuje w formule stałej obecności jako Camp Kościuszko w Poznaniu. Dowództwo Korpusu liczy ok. 600 żołnierzy, z czego blisko 200 służy w Polsce. Jego głównym zadaniem jest koordynacja działań i nadzór nad siłami lądowymi USA na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, planowanie operacyjne oraz współpraca i synchronizacja działań sił amerykańskich z wojskami innych państw NATO. Dowództwo odgrywa kluczową rolę w integracji wojsk amerykańskich rozmieszczonych w Polsce oraz synchronizacji ich współdziałania z naszymi siłami zbrojnymi.

Polska pozostaje jednym z najbardziej aktywnych państw wspierających Ukrainie w jej dążeniu do odparcia Rosji z anektowanych przez nią terenów. Spotkania grupy kontaktowej mają na celu głównie koordynację działań państw na rzecz naszego wschodniego sąsiada.

