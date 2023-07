18.07.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki: we współpracy z samorządami budujemy lepszą Polskę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Modernizacja i budowa nowych samorządowych obiektów

Dzięki uszczelnieniu krajowego budżetu jesteśmy wstanie tworzyć i realizować nowe projekty, które służą wszystkim obywatelom. Dzięki rządowym dofinansowaniom zmodernizowano lub wybudowano ponad 25 tys. obiektów w całej Polsce – to placówki medyczne, opiekuńcze dla dzieci, domy dla seniorów oraz drogi, ścieżki rowerowe czy mosty.

– Mamy kilka takich programów, które intensywnie rozwijamy. Programa Rządowy Odbudowy Zabytków – dba o nasze perły architektury. Inny dotyczy specjalnych stref ekonomicznych, czyli przyciągania inwestorów po to, aby jak najwięcej było miejsc pracy, żeby Polacy jak najwięcej zarabiali. Jeszcze kolejny dotyczy terenów popegeerowskich. A kolejny, w ramach którego można występować o: drogi, szpitale, szkoły – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Współpraca rządu i samorządu

Rządowe programy to dziesiątki tysięcy inwestycji wykonanych w różnych zakątkach Polski, które służą ludziom. Inwestycje te pomagają lepiej i łatwiej żyć. Realizując nasze zobowiązania, podnosimy jakość życia w całej Polsce. Ułatwiamy karierę zawodową mamom, dzięki dostępności do przedszkoli czy żłobków. Nowe drogi oraz posterunki policji. Zmodernizowane przychodnie czy różne placówki ochrony zdrowia jeszcze lepiej dbają o naszeczynią życie wszystkich Polaków bezpieczniejszym zdrowie.

– My współpracujemy z włodarzami, którzy są czasami bardzo odlegli od nas ideowo, ale starają się dla dobra mieszkańców robić wszystko. Pracujemy ręka w rękę, rząd i samorząd, żeby poprawiać los wszystkich polskich obywateli – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Spełniamy nasze zobowiązania

Dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych udało się zrealizować remont mysłowickiego przedszkola. Samorząd otrzymał ponad 1,4 mln zł dofinansowania, które pokryło całość kosztów termomodernizacji budynku. Rządowe programy wspierają samorządy w całej Polsce, a realizowane projekty pod biało-czerwoną flagą służą wszystkim obywatelom.

– Nasze zobowiązania przekuwamy w czyn, poprzez realizację różnego rodzaju projektów, zadań takich, jak dofinansowanie tego przedszkola i dziesiątek, setek innych przedszkoli, żłobków i szkół w całej Polsce – powiedział szef polskiego rządu.

