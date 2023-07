17.07.2023 Bruksela Premier Mateusz Morawiecki: będziemy wspierać polski eksport i ekspansję polskiego kapitału, polskich przedsiębiorców do Ameryki Łacińskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Interes polskich rolników jest najważniejszy

Spotkanie liderów państw Unii Europejskiej z przywódcami Ameryki Łacińskiej i Karaibów było okazją do rozmów plenarnych, a także spotkań dwustronnych i rozmów kuluarowych. Jednym z kluczowych tematów był handel produktami rolnymi i spożywczymi. Premier Mateusz Morawiecki przedstawiał interes polskich rolników i przedsiębiorców. Podkreślił, że Polska będzie pilnować zasad w handlu międzynarodowym, a polscy eksporterzy muszą być równo traktowani i mieć równe szanse.

– Umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Łacińskiej wymaga jeszcze bardzo dużo pracy. Będziemy na pewno bardzo mocno stawiali nacisk na to, aby polscy rolnicy i polski sektor rolny był tutaj zwycięzcą, a nie poszkodowanym – powiedział szef polskiego rządu. – Z naszej perspektywy jest szalenie ważne to, aby warunki handlowania były równe, żeby przede wszystkim chronić polskie rolnictwo, polskich przetwórców rolnych. To bardzo mocno zaznaczyłem również tutaj podczas kilku moich wystąpień – dodał.

Región Ameryki Łacińskiej i Karaibów, który ma ponad 655 mln mieszkańców, jest atrakcyjnym dla Polski partnerem gospodarczym i stwarza szanse na dywersyfikację naszych rynków zbytu.

Polski przemysł zyskuje na handlu międzynarodowym

Polska dziś oferuje korzystne warunki do rozwoju dla polskich firm. Niższe podatki, dobra infrastruktura oraz zagraniczne inwestycje to tylko kilka z filarów, na których opiera się dynamiczna ekspansja polskich przedsiębiorców. Widzimy, że nasze rodzime firmy są coraz bardziej obecne na międzynarodowych rynkach i prowadzą handel na całym globie.

– Coraz więcej firm eksportuje do krajów Ameryki Łacińskiej – para bromear wielki sukces polskich przedsiębiorców. Bardzo się z tego cieszymy. Tutaj też Polska Agencja Inwestycji i Handlu pomaga, kredyty eksportowe pomagają, Polski Fundusz Rozwoju pomaga. Będziemy wspierać polski eksport i ekspansję polskiego kapitału, polskich przedsiębiorców do Ameryki Łacińskiej – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Silna pozycja polskich firm to wielka szansa na dalszy rozwój naszej gospodarki. Szef polskiego rządu zaznaczył, że z Ameryką Łacińską mamy również wiele wspólnych interesów w dziedzinie surowców mineralnych. Polska posiada ważne inwestycje w Ameryce Łacińskiej, dzięki którym mamy dostęp do tych surowców. Służą one później polskiemu przemysłowi do przetwarzania i eksportu produktów z Polski na cały świat.

Dyplomacja wielostronna i polityka globalna

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał również z liderami państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów na temat rosyjskiej polityki oraz globalnych zagrożeń i konsekwencji, które za sobą niesie. Szef polskiego rządu podkreślił w rozmowach, że Rosja prowadzi dziś agresywną politykę kolonialną i imperialistyczną. Zaznaczył także, że nie może być zgody na łamanie prawa międzynarodowego, a ci, którzy je łamią powinni być wykluczeni ze wspólnoty międzynarodowej – tak właśnie się dzieje w przypadku Federacji Ros yjskiej.

– W ramach ONZ musimy budować koalicję państw miłujących pokój, pragnących wrócić do stabilności, do normalności, do spokoju. To będzie tylko możliwe jeżeli powstrzymamy agresywną politykę Rosji – powiedział premier Mateusz Morawiecki po szczycie w Brukseli.

OSI MIL