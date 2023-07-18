17.07.2023, 16-54 (español) ых рисков ценной бумаги RU000A1028T1 (ФСК РС1Р2).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

17.07.2023 16:54

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 17.07.2023, 16-54 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (desde 109.29) и диапазона оценки рыночных рисков (desde 1248.46 руб ., эквивалентно ставке 37.5 %) ценной бумаги RU000A1028T1 (ФСК РС1Р2)

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