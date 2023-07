Фотоника и сенсорика: «Московская техническая школа» совместно с НИУ МИЭТ подготовила три новых курса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) присоединился к «Московской технической школе» («МТШ»). Совместно они подготовили три новых курса по направлениям «Микроэлектроника и фотоника» и «Робототехника и сенсорика». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня столичная промышленность нуждается в сотрудниках, которые обладают компетенциями в работе с инновационными технологиями. Для удовлетворения этой потребности мы реализуем образовательный проект “Московская техническая школа”, который готовит специалистов для работы в высокотехнологичных отраслях промышленности. Мы постоянно расширяем список партнеров, открываем новые направления и курсы. Так, к проекту присоединился Национальный исследовательский университет МИЭТ, с которым было запущено три новые программы — “Теоретические основы фотоники”, “Прикладная интегральная фотоника” и “Технологии передачи данных в сенсорных сетях”, — рассказал Владислав Овчинский.

На курсах по направлению «Микроэлектроника и фотоника» обучат теоретическим основам фотоники, а также подготовят специалистов для проектирования и разработки элементов интегральной фотоники и их производства.

«Знания и навыки, которые получат слушатели в ходе обучения по программам повышения квалификации, позволят им свободно использовать математический аппарат для работы с микроэлектронными и фотонными технологиями. Труд одновременно творческий и требовательный. Современные инженеры должны идти в ногу с последними исследованиями, а также хорошо знать пределы технологичности», — отметил Владимир Лосев, директор Института интегральной электроники НИУ МИЭТ.

Программа «Робототехника и сенсорика» призвана обучить специалистов промпредприятий столицы навыкам проектирования и макетирования систем и технологий передачи данных в сенсорных сетях.

Заведующий кафедрой телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Бахтин отметил, что схемы цифровой электроники — основа большинства современных радиоэлектронных устройств. С их помощью создаются схемы-вычислители, управляющие устройства, схемы цифровой обработки сигналов, специализированные вычислители. Новый курс позволит инженерам получить актуальные навыки и знания для работы с сенсорными сетями на производстве.

«Московская техническая школа» — проект Правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель — повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производство и развивают промышленный потенциал. В «МТШ» планируют открыть девять направлений обучения, таких как «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Беспилотный транспорт», «Цифровые двойники» и «Новые производственные технологии».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

