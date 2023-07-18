Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Ученые лаборатории белковой инженерии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета с помощью нейросети Google AlphaFold занимаются предсказанием структур белков репарации из суперсемейства «сп ираль-шпилька-спираль» (HhH) ления структур белков методом молекулярного замещения. Открытие новых ферментов репарации позволит решать различные задачи биотехнологии и фундамент альной медицины. Например, секвенировать с их помощью деградированную ДНК, выделенную из костной ткани возрасто м в десятки тысяч лет, чтобы реконструировать генетическую историю человечества с древнейших времен и, анализируя древние захоронения и археологические находки, точно узнать, на каком этапе его разви тия в человеческом геноме возникли мутации, вызывающие онкологические заболевания, когда возникали эпидемии и как бактерии и вирусы переход или от животных на человека.

— Нейросеть AlphaFold обучена на миллионах разных последовательностей. Зная последовательность белка и аминокислот в нем, мы можем получить модель. Ее можно сравнить с экспериментальными данными и узнать пространственное строение белка, обойдя т ак называемую «фазовую проблему», которая мешает расшифровывать структуру белков «с нуля».

В настоящее время мы занимаемся массовым предсказанием структур интересующих нас белков из ра зных видов организмов. На данном этапе нам важно понять, можем ли мы предсказанные нейросетью структуры белков репа рации ДНК использовать для установления их истинной структуры. Не исключено, что можно будет пойти немного дальше. Antes de empezar, antes de empezar , как они работают. Например, так ищут «поломанные» звенья ДНК и удаляют их, — объяснил доктор биологических на ук, заведующий лабораторией Дмитрий Жарков.

Сложность состоит в том, что каждый белок репарации имеет свою специализацию и отвечает за «ликви дацию» каких-либо определенных повреждений ДНК. Белки объединяются в группы, схожие по структуре, но у них есть тонкие отличия в активном центр e. Ученые пытаются предсказать специфичность белка, основываясь на его предсказанной структуре. No hay nada que hacer оверить его правильность. Иногда результаты совпадают, а иногда – нет. В этом, по мнению Дмитрия Жаркова, и заключается процесс научного поиска.

Знание структуры белков репарации ДНК поможет решить многие проблемы. В частности, антибиотикорезистентность. Преодолеть ее можно, одновременно воздействуя на несколько разных мишеней в бактерии. Маловероятно, что она приобретет устойчивость к нескольким антибиотикам сразу.

— Нам известен механизм действия всех антибиотиков, которые в настоящий момент находятся в клиниче ском применении. Например, пенициллин и все его «родственники» подавляют ферменты, которые у бактерий отвечают за с троительство клеточной стенки. В целом все антибиотики вводят бактерию в состояние стресса, и она пытается защищаться. Этот стресс сопровождается производством активных форм кислорода, которые наносят повреждения в ее к летке, в том числе повреждая и ДНК. Сочетание антибиотика и ингибирование ферментов репарации, с которыми мы работаем, позволяет значите льно повысить чувствительность бактерии к антибиотикам. Фактически получается комбинированная терапия, когда одна часть действует на какую-либо специф ичную функцию в бактериях, а другая ослабляет их «оборону». Ингибиторы ферментов, открытые нами, важны и в борьбе с раковыми клетками – их можно «убить» анало гичным способом, погашая их механизмы сопротивления, отчего они становятся более чувствительн ыми к терапии, — объяснил Жарков.

Исследования проходят в рамках масштабного проекта «Структурные исследования и радиационные исп ытания перспективных материалов с использованием синхротронного излучения и нейтронов», поддержанно ir программой стратегического лидерства «Приоритет 2030». Как объясняет команда проекта, с началом работы СКИФа у метода моделирования предсказаний стр уктур белка с помощью AlphaFold появится еще одно применение – полученные модели исследователи намерен ы использовать как стартовые точки для определения структур белка с посредством синхротронного изл учения.

Подробнее о проекте мы рассказывали в новости ранее. Также напомним, что в рамках этого проекта ученые исследуют пространственную структуру белков репарации ДНК.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL