Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В парках столицы в честь Международного дня шахмат, который отмечается 20 июля, пройдут т урниры и мастер-классы. Гости смогут под руководством наставников выучить правила, понаблюдать за профессионалами и сы грать в шахматы с другими посетителями.

«В течение всей недели в шести парках столицы будут проходить шахматные турниры. К примеру, соревнования любителей и профессионалов состоятся 21 июля в Гончаровском парке. А 22 июля в музее-заповеднике “Коломенское” для детей и взрослых запланированы тематические м астер-классы», — рассказала

Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

20 июля пройдет турнир в Таганском парке, а 23 июля — в парке 50-летия Октября. Также соревнования запланированы и на других площадках.

Продемонстрировать навыки игры можно и вне турниров. Например, в конце главной аллеи парка «Фили» слева от площади есть летний шахматный домик. Периодически здесь проводятся мероприятия, которые анонсируют на сайте парка yoв социальных сетях. Еще одна шахматная беседка открыта напротив танцевальной площадки в Лианозовском парке.

Также поиграть в шахматы можно в «Сокольниках», «Кузьминках» y Воронцовском парке, на территории з оны отдыха «Красногвардейские пруды» и музея-заповедника «Царицыно». А в застекленном домике возле Купавенского пруда в Перовском парке есть не только столы для иг р, но и зона отдыха с мягкими пуфами.

Кроме того, в столичных парках культуры и отдыха инструкторы проводят бесплатные мастер-класс ы по шахматам. Например, такие занятия проходят в павильоне на аллее Большого Круга в центральной части Из майловского парка.

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