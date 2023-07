Столичный производитель товаров для тяжелобольных нарастил объемы выпуска продукции в три раза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская компания — производитель товаров для лежачих пациентов за полгода увеличила объемы выпуска продукции в три раза. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В столице производством лекарственных препаратов и медицинских изделий занимается более 200 предприятий. Они выпускают широкий перечень товаров, в том числе для тяжелобольных и лежачих пациентов. Так, московская компания “Альцстор” за первое полугодие 2023-го изготовила свыше 14,5 тысячи таких изделий, что почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал он.

Достичь такой динамики удалось благодаря сотрудничеству предприятия с лечебно-профилактическими учреждениями, расширению каналов сбыта продукции — теперь ее можно приобрести на крупных маркетплейсах, — а также стабильному увеличению ассортимента. Ежегодно в товарную линейку добавляется от пяти до 15 видов изделий. Сейчас компания выпускает более 100 позиций.

«Более 10 лет мы производим товары для инвалидов, пенсионеров, лежачих больных, пациентов с деменцией и других категорий граждан. Производим специализированную адаптивную одежду, изделия для реабилитации, фиксаторы, приспособления для перемещения и защиты от падений. Мы нацелены не только на импортозамещение, но и на активное создание новых максимально эффективных изделий — сегодня в нашей товарной линейке есть уникальные запатентованные решения. Например, комбинезоны для людей с болезнью Альцгеймера, средства особой фиксации и мягкие ограничители для кроватей, защищающие от падений», — рассказала Елена Бельская, руководитель компании.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

