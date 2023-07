Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве продолжают улучшать пассажирскую инфраструктуру. За шесть месяцев этого года на улицах столицы установили более 550 остановочных павильонов нового типа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Современные остановочные павильоны сделаны из нержавеющей стали и алюминия, оснащаются камерами видеонаблюдения и освещением, имеют большую крышу, которая лучше защищает от непогоды», — отметил Мэр Москвы.

Для комфорта пассажиров в этом году установят 1,3 тысячи таких остановок, собранных на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI