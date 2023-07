Сергей Собянин открыл паллиативный корпус Морозовской больницы после реконструкции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Паллиативный корпус № 8 Морозовской детской городской клинической больницы открылся после реконструкции. Его посетили Сергей Собянин и председатель правления, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев. Реконструкция здания выполнена в рамках благотворительного проекта ПАО «Транснефть».

«Этот паллиативный медицинский центр самый крупный в городе, — отметил Мэр Москвы. — И лучше всего оснащенный. Я хочу поблагодарить Николая Петровича Токарева — реконструкция такого здания дорогого стоит. И очень много души было вложено во все это».

Сергей Собянин пообщался с родителями пациентов и с руководством медицинского учреждения.

Трехэтажное здание паллиативного корпуса Морозовской больницы — строение № 8 площадью 3,5 тысячи квадратных метров — было построено в 1902-м. Его реконструкция началась в январе 2022 года, а закончилась в июне 2023-го.

Для корпуса закупили более 800 единиц современного медицинского оборудования: наркозно-дыхательные аппараты, мониторы пациента, дефибрилляторы, а также приборы для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рентгенологических и ультразвуковых исследований (УЗИ). Таким образом, там создали все необходимые условия для оказания паллиативной медицинской помощи детям со злокачественными новообразованиями, тяжелыми необратимыми поражениями нервной системы, генетическими и другими неизлечимыми заболеваниями. Также в этом корпусе смогут принимать пациентов, нуждающихся в длительном использовании аппаратов ИВЛ.

В отделении установили 40 паллиативных коек и оборудовали две малые операционные, в которых будут проводить малоинвазивные вмешательства. Также открыли дневной стационар, где можно сдать анализы крови, пройти диагностику и терапию под контролем врача, сделать гастроскопию и УЗИ.

«Удалось сохранить исторический характер этого здания и насытить медицинским. Новые площади и новое пространство мы использовали для обеспечения досуга, комфорта и возможности инклюзивности паллиативных детей в семью», — рассказал главный врач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.

Паллиативный корпус постарались устроить так, чтобы атмосфера в нем была максимально комфортной и доброжелательной. Для маленьких пациентов и их близких на каждом этаже предусмотрены комнаты приема пищи, просторные зоны отдыха и кабинеты психологической поддержки. Помимо этого, организовали молочный блок, предназначенный в том числе и для приготовления детских смесей.

«Наши пациенты — они особенные. Это пациенты, которые впервые столкнулись с паллиативным статусом. Родители еще не готовы отказаться от медицинского, технологичного сопровождения», — добавил Валерий Горев.

Палаты сделали современными и просторными. Теперь в каждой из них есть удобные кровати, душ и туалет. Детей размещают в маломестных палатах, в которых есть все удобства для пребывания как с одним из родителей, так и самостоятельного.

Для маломобильных пациентов организовали безбарьерную среду: установили специальные лифты, поручни в палатах, санузлы с кнопкой вызовы персонала, а также ванну Хаббарда для проведения водолечебных процедур.

Кроме того, в корпусе № 8 есть стоматологический кабинет, оборудованный цифровой рентгенодиагностической системой. Она позволяет делать панорамную и 3D-томографию, телерентгенограммы и исследовать череп в прямой и боковой проекциях. «Это проблема для наших детей — санация, ортодонтия. И мы сейчас можем полноценно для них формировать стратегию коррекции», — отметил главврач.

Сейчас в корпусе работает 41 человек, среди которых семь врачей, 19 медицинских сестер и 15 других специалистов. Сотрудники больницы стараются не только помочь детям, но и обучить их родственников правильно ухаживать за ними, используя в том числе технические средства реабилитации. Благодаря этому в дальнейшем можно будет перевезти ребенка домой, в более комфортные для него условия.

По словам Валерия Горева, близким помогают адаптировать ребенка к домашним системам вентиляции легких, учат их пользоваться трекинговыми системами, с помощью которых пациента из лежачего положения можно перевести в положение сидя или стоя. Это позволяет детям социализироваться и получать образование.

Сергей Собянин: Морозовская детская больница — самая большая и современная в России

Как развивается паллиативная медицина в Москве

Расширение доступа к качественной и своевременной паллиативной помощи — один из важнейших приоритетов развития московского здравоохранения.

В стационарных условиях паллиативную медицинскую помощь взрослым оказывают на базе Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, его филиалов (хосписов и домов сестринского ухода) и семи многопрофильных больниц. Дети получают помощь в трех медицинских учреждениях.

Помимо этого, пациенты могут обратиться и в негосударственные организации, получившие соответствующий грант. Это Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского Русской православной церкви, и детский хоспис «Дом с маяком».

В 2022 году паллиативную медицинскую помощь в стационарах получили 12 796 взрослых пациентов и 788 детей, годом ранее — 14 889 взрослых и 506 детей, а за шесть месяцев этого года — 5967 взрослых и 348 детей.

Оказывают паллиативную помощь и на дому. Для этого работает 19 специальных отделений. В их функции входит:

— оказание медицинской помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями, течение которых сопровождается тяжелой симптоматикой;

— выписка рецептов у постели больного;

— обезболивание сильнодействующими, в том числе наркотическими и психотропными, препаратами;

— предоставление медицинских изделий для использования;

— предупреждение и лечение пролежней, выполнение медицинских и уходовых процедур;

— организация индивидуального поста на дому (тяжелый уход из жизни нетранспортабельного пациента, особо тяжелая социальная ситуация).

С 2018 года в наборы врачей, которые оказывают паллиативную медицинскую помощь на дому, включили наркотические и психотропные лекарства, а также рецепты на такие препараты. Благодаря этому предотвратить тяжелые симптомы теперь можно, не госпитализируя больного. Специализированная бригада для обезболивания работает в Москве круглосуточно.

В 2022 году сотрудники выездных служб посетили пациентов на дому более 210 тысяч раз, годом ранее — свыше 170 тысяч раз, а за первые шесть месяцев этого года — 120 тысяч раз.

Круглосуточно работает координационный центр по оказанию паллиативной помощи. Его специалисты помогают решать организационные вопросы, такие как постановка на учет, транспортировка, направление медицинского персонала для оказания помощи на дому и организация госпитализации. Обратиться туда можно по телефонам: +7 499 940-19-48 и +7 499 940-19-50.

Лекарственное обеспечение

В Москве работает 79 аптечных организаций, которые по рецептам отпускают наркотические средства и психотропные вещества. 27 из них имеет право на изготовление подобных препаратов.

За полгода около 7,8 тысячи пациентов, получающих помощь в амбулаторных условиях, обеспечили необходимыми лекарствами. В 2022 году их было 11,3 тысячи, а годом ранее — 11,8 тысячи.

Кроме того, тем, кто наблюдается на дому, Московский многопрофильный центр паллиативной помощи предоставляет технические средства реабилитации и расходные материалы для них. За первые шесть месяцев 2023 года 596 взрослых пациентов получили необходимое оборудование. Им выдали 733 единицы аппаратов для искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и откашливателей. В прошлом году средствами реабилитации обеспечили 725 больных. В этом году приборами для респираторной поддержки обеспечили 125 детей, годом ранее — 225.

Для информирования по вопросам обезболивающей терапии есть ряд памяток для врачей и пациентов. Сотрудники медицинских организаций регулярно проводят тренинги, семинары, выступают на врачебно-сестринских конференциях и медицинских форумах, где обсуждают паллиативную помощь, включая лечение хронического болевого синдрома.

Для родственников неизлечимо больных пациентов круглосуточно работает горячая линия благотворительного фонда «Вера». Обратиться туда можно по телефону: +7 800 700-84-36.

Как будет развиваться паллиативная медицина в Москве

В первую очередь планируется расширить паллиативную помощь взрослым и детям по модели «хоспис на дому». Их будут обеспечивать медицинскими изделиями, лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания.

Также будет увеличен существующий коечный фонд, в частности для пациентов, которые нуждаются в профессиональном интенсивном уходе, а не в круглосуточном врачебном наблюдении. К ним относятся люди с нарушениями функции тазовых органов, с умеренными и тяжелыми когнитивными нарушениями, те, кому нужна профилактика пролежней и других заболеваний.

Отдельное внимание будут уделять профессиональной подготовке кадров. Ими планируется обеспечивать организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь.

В планах также развитие межведомственного взаимодействия медицинских, социальных и некоммерческих организаций для оказания комплексной паллиативной помощи пациентам и их семьям, включая медицинскую и психосоциальную поддержку как во время болезни, так и после ухода из жизни близкого человека.

Более 600 семей с особыми детьми получают услуги ранней помощиРавные возможности для каждого: как Москва помогает людям с инвалидностью

Крупнейший детский стационар Москвы

Морозовская больница была основана в 1903 году, это крупнейший многопрофильный детский стационар Москвы. Ее основные корпуса расположены в районе Замоскворечье и в 4-м Добрынинском переулке.

В фонде больницы 1229 обычных и 62 реанимационные койки. За прошлый год здесь вылечили 83 983 ребенка, то есть практически каждого четвертого маленького пациента в Москве.

В больнице работает 3221 человек, в том числе 884 врача. Среди них 38 докторов и 128 кандидатов медицинских наук, один заслуженный врач Российской Федерации и 10 почетных работников здравоохранения города Москвы. 21 специалист имеет статус «московский врач», а звание «московская медицинская сестра» — два сотрудника.

В 2018 году специалисты Морозовской больницы первыми среди городских врачей провели операцию по трансплантации донорской почки ребенку, у которого было хроническое заболевание этих органов. Также впервые в практике городского здравоохранения здесь сделали операцию по пересадке костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. За пять лет в больнице провели 305 трансплантаций.

Несколько лет назад в Морозовской больнице сделали еще ряд уникальных операций, таких как как эндопротезирование грудной аорты у ребенка после автотравмы, устранение разрыва аневризмы верхней брыжеечной артерии, а также хирургическое лечение фасцикулярной желудочковой тахикардии.

Кардиохирурги Морозовской детской больницы впервые в Москве провели операцию на сердце при помощи донорских тканейВ Морозовской детской больнице увеличилось количество неродственных трансплантаций костного мозга

За 2021–2023 годы хирурги провели свыше 80 тысяч операций, более 24 тысяч из которых были эндоскопическими.

В больнице функционирует 13 городских центров специализированной медицинской помощи для детей и подростков. Это центр для лечения цереброваскулярной патологии (детского инсульта) и референс-центр врожденных наследственных заболеваний, генетических отклонений, орфанных и других редких заболеваний.

В 2020 году заработал центр амбулаторной онкологической помощи детям.

В 2021 году в отремонтированном корпусе № 9 открылся первый в России городской центр детской трансфузиологии. Он объединил все педиатрические и акушерские стационары столицы в единую информационно-логистическую сеть, которая обеспечивает централизованный подбор и распределение компонентов крови для детей, в том числе новорожденных.

Морозовская больница стала клинической базой для 21 кафедры пяти столичных вузов. Среди них Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования и Российский университет дружбы народов.

С апреля 2020 по февраль 2021 года Морозовская больница оказывала медицинскую помощь маленьким пациентам с COVID-19 и сопутствующей патологией, включая хирургическую и онкогематологическую. За это время здесь пролечили около тысячи пациентов.

В октябре 2017 года Правительство Москвы совместно с Минздравом России завершило строительство нового корпуса Морозовской больницы. Туда перевели большую часть лечебных и диагностических отделений, что позволило приступить к поэтапной реконструкции, ремонту и модернизации других отделений, в том числе исторических.

В октябре 2022 года после реконструкции был открыт педиатрический корпус, а в июле 2023-го — паллиативный.

Богатая история, лучшие врачи и уникальный опыт: всё о Морозовской детской больнице

