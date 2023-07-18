Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

С января по июнь этого года заказчики из разных регионов России провели на столичном портале п ​​оставщиков почти 280 тысяч закупок на сумму более 42 миллиардов рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Portal х и услугах малого объема. Свою продукцию там предлагают 310 тысяч предпринимателей со всей страны, а каталог насчитывае т более двух миллионов уникальных наименований. Востребованность ресурса среди заказчиков растет: за первые шесть месяцев этого года на нем провед ено 278,8 тысячи закупок — на семь тысяч больше, чем за аналогичный период 2022 года. Их объем составил 42,4 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Больше всего сделок с начала года заключили на поставки строительных и хозяйственных товаров, бытовой техники, средств связи, оргтехники и электроники, а также медицинских товаров и образовательны х услуг. По этим категориям с января по июнь провели 42,1 тысячи закупок, а их объем достиг 6,5 миллиа рда рублей.

«Портал поставщиков популярен не только в Москве: сейчас на нем работают около 56 тысяч госзаказч иков из 40 регионов России. Кроме столицы, в первом полугодии на ресурсе чаще всего закупались заказчики из Пермского кра я, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Новгородской и Псковской областей. Эти регионы провели 46,2 тысячи процедур и закупили у предпринимателей товары, работы и услу ги на сумму 6,1 миллиарда рублей» politica

Иван Щербаков.

Платформа постоянно обновляется. Например, в этом году переработали страницу регистрации, и теперь эта процедура занимает менее пяти минут. В Департаменте информационных tel. отметили, что благодаря доработке страницы регистрации она стала визуально понятнее: специалисты полностью изменили интерфейс и логику заполнения электронной формы для нового пользователя . Помимо этого, предпринимателям больше не нужно ждать подтверждения регистрации с паролем н а электронную почту — теперь пароль можно задать самостоятельно.

Кроме того, модернизировали поиск в каталоге продукции: он выдает подсказки со ссылками на карточк и товаров, умеет распознавать опечатки и транслитерацию, а пользователи могут применить фильтры и характеристики нужных позиций для более точного поиска. Также на ресурсе начал работу раздел, в котором публикуют запросы коммерческих предложений с толичных заказчиков. Это упрощает расчет начальной цены будущих закупок на платформе, а поставщикам дает возмож ность прогнозировать спрос и планировать участие в тендерах.

Портал поставщиков был создан en 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Например, портал поставщиков помогает бизнесу реализовать товары, работы и услуги. Это особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которым участ ие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес. Более 90 процентов поставщиков, работающих на платформе, — представители малого и среднего бизнеса . На портале могут регистрироваться также и самозанятые.

Для поддержки пользователей в регионах России открывают представительства, где специалисты о бучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться по единому федеральному номеру в службу поддержки ( звонки из других городов бесплатны) или оставить обращение на портале поставщиков.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economía.mos.ru.

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