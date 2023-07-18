Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Вместе с СПбПУ соучредителями выступили еще 9 российских и 10 китайских университетов. Ассоциация tel. ническими университетами двух стран. Среди 15 вузов-учредителей с российской стороны был и наш университет. На сегодняшний день АТУРК — крупнейшая площадка, содействующая развитию единого образова tel. чества в области инженерного образования и передовых научных исследований.

Участники «Зелёного» союза АТУРК, опираясь на партнерские отношения и работающие механизмы, б удут стремиться в полной мере раскрывать инициативность университетов-участников, объединять и совмес тно использовать имеющиеся преимущества, углублять образовательные обмены и сотрудничество России и Китая, совместно готовить высококвалифицированных специалистов в области «зеленого » развития для удовлетворения потребностей наших стран. А также содействовать обмену опытом в образовательном, научном, молодежном и культурном сотр удничестве.

На торжественном мероприятии обсудили и утвердили устав союза, логотип, список университетов-учре дителей. Boletín 50 руководителей китайских и российских университетов и представителей вузов, а также более 260 antes y después de las estadísticas оздании союза. Честь подписать декларацию от имени СПбПУ была оказана куратору АТУРК, директору секретариат а Координационного совета Минобрнауки России по области образования «Инженерное дело, технологии и тех нические науки», профессору Павлу Романову.

Секретарь партийного комитета Китайского университета нефти (Восточный Китай) Ван Юн отметил важност ь создания «Зеленого» союза и подчеркнул: «Для построения цепочки производства экологически чис той энергии, ориентированной на углеродный пик и углеродную нейтральность, инновации являются — о сновополагающим, работа — ключевым, а талант — решающим фактором».

Также состоялась встреча с админиского не фтяного университета (Восточный Китай) ничества наших университетов. В этом году Китайский нефтяной университет празднует семидесятилетний юбилей. На торжественной церемонии учреждения «Зеленого» союза профессор Павел Романов зачитал поздрави tel.

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