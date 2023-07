Политех подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «Газпром газификация»

Source: MIL-OSI Russian Language News

13 июля состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве с дочерней компанией П АО «Газпром» — ООО «Газпром газификация» , единым центром ответственности в России по выполнению пятилетних программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ, а также по догазификации домовладений в уже газифицированных населённых пунктах.

Соглашение охватывает целый спектр направлений взаимодействия в рамках образовательной деятельности: совместная разработка, реализация и экспертиза качества образовательных программ бакалавриата и магистратуры СПбПУ, в том числе целевых программ для обеспечения компании профессиональными кадрами; совместная разработка отдельных специальных учебных курсов и дисциплин (модулей), организация стажировок и практик студентов Политеха на базе ООО «Газпром газификация» , предложение тематик научных исследований, выпускных квалификационных работ студентов университета, трудоустройство выпускников и многое другое.

«Политех — давний партнер ПАО „Газпром“, и теперь, с подписанием соглашения, сотрудничество усилится. Газовики будут не только обучать студентов и принимать экзамены, но и разрабатывать методические пособия, — отметила начальник Управления по работе с персоналом ООО „Газпром газификация“ Анна Титиевская. — Отдельная очень важная и интересная тема — работа с выпускниками. Теперь для подготовки дипломов они смогут использовать весь накопленный нами опыт».

Соглашение подписано на три года с неограниченной возможностью пролонгации.

«Соглашение с компанией „Газпром газификация“ стало ещё одним значимым шагом в развитии многолетнего и плодотворного сотрудничества с ПАО „Газпром“, опорным вузом которого является Политех. Соглашение закрепляет уже реализованные совместные проекты с „Газпром газификация“ и открывает новые направления работы по развитию кадрового потенциала реального сектора экономики, — подчеркнула проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина. — Уверена, что совместная работа будет полезна обеим сторонам. Для студентов Политеха открываются перспективы как можно более раннего погружения в практическую деятельность, выполнения проектов по реальным тематикам партнёра с потенциальным выходом на трудоустройство. Для ООО „Газпром газификация“ появляется возможность непосредственного отбора и „выращивания“ талантливых специалистов для своей компании и её многочисленных партнеров».

За несколько месяцев 2023 года уже выполнено несколько совместных проектов. В апреле успешно прошёл конкурс «Турнир Soft Skills»-2023, направленный на оценку и развитие надпрофессиональных компетенций (Soft Skills) студентов университета через практику настольных и деловых игр. Студенты — победители турнира получили бессрочные сертификаты и уже проходят стажировку в ООО «Газпром газификация» .

Школьники, ставшие победителями открытого регионального чемпионата Санкт-Петербурга по профессиональному мастерству «Профессионалы»-2023 по компетенции «Рекрутинг», индустриальным партнёром которого является ООО «Газпром газификация» , побывали на экскурсии в университете и вместе с Центром оценки и развития компетенций Политеха проверили свои гибкие навыки с помощью игр и тестов.

При информационной и статусной поддержке АНО «Россия — страна возможностей» открыта совместная междисциплинарная программа магистратуры «Менеджмент кадрового потенциала и организационное развитие» по направлению «Менеджмент».

Подписание соглашения совпало с днём рождения ООО «Газпром газификация» . От имени ректора СПбПУ Елена Разинкина зачитала поздравительный адрес и пожелала всему коллективу вдохновения, неиссякаемой энергии, смелых проектов и новых успехов.

После подписания представители компании отправились на экскурсию по университету, увидели инновационные пространства и научно-образовательные центры и познакомились с историей Политеха.

Следующий важный шаг к ещё более тесному и плодотворному сотрудничеству сделан, впереди ждёт много амбициозных задач!

