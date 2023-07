ПИШ НГУ проводит летний полевой геофизический лагерь «Field Camp 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С 6 по 20 июля Передовая инженерная школа «Когнитивная инженерия» Новосибирского госуниверситета проводит первую выездную полевую школу Field Camp «По следам палеоземлетрясений». На протяжении нескольких дней студенты-геофизики со всей страны под руководством экспертов исследуют тектонические объекты Горного Алтая с помощью геофизических методов – сейсморазведки и электроразведки. Эти способы исследования универсальны и используются как в научных инженерных изысканиях, так и на производстве.Участники ежедневно посещают интенсивы в формате лекций и практических занятий с инженерами и ведущими научными сотрудниками ПИШ НГУ и Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН.

Одним из важнейших объектов исследования стали следы на поверхности земли, оставленные палеоземлетрясениями. Такие структурные объекты могут многое рассказать о внутреннем строении любой планеты, поэтому их рассмотрение необходимо в изучении геологических процессов. В дальнейшем материалы полученных результатов будут опубликованы в научных журналах и сборниках.

Перед отправлением организаторы Летнего полевого лагеря протестировали сейсмическое оборудование на территории геофизической обсерватории Новосибирской области «Ключи» (ИНГГ СО РАН). Именно это оборудование отправилось с ними в Республику Алтай.

В первые дни поездки студенты уже побывали в геологических маршрутах на Алтайском Марсе с инопланетными ландшафтами и увидели на мраморном карьере древних животных времен ордовика – морские лилии. Сейчас студенты занимаются обработкой сейсморазведочных данных в программном обеспечении «SeisPro», а по вечерам собираются отдохнуть у костра.

Для организаторов Field Camp – это не просто полевой лагерь, а настоящий проект, который они планируют развить и масштабировать в дальнейшем.

— Главная цель нашей поездки – это в первую очередь получение практических знаний по геофизике и их применение при решении реальных геологоразведочных задач. Особенность нашей школы заключается в том, что студенты сами организуют полевой лагерь и генерируют научную задачу, а наставники выступают исключительно в качестве экспертов непосредственно при проведении исследований, — рассказал Святослав Понасенко, лидер проекта Field Сamp, инженер ПИШ НГУ и ИНГГ СО РАН, студент-магистрант Физического факультета НГУ.

По итогам выезда студенты должны получить лекционный и практический опыт полевой работы, научиться использовать электроразведку и сейсморазведку для исследования тектоники геологических объектов.

