От остановки «4-й микрорайон Митина» до станции Тушинская МЦД-2 начали ходить электробусы

На маршруте № 210 начали курсировать электробусы. Они следуют от остановки «4-й микрорайон Митина» и далее по улице Барышихе, Пятницкому и Волоколамскому шоссе до станции Тушинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и одноименной станции метро.

«В начале июля Мэр Москвы открыл второй в столице и в стране электробусный парк “Митино”. Экологичный транспорт начал заменять автобусы на северо-западе города. Маршрут № 210 связывает район Митино со станцией метро “Тушинская” и одноименной станций МЦД-2. На линии будет работать пять современных электробусов ПАО “КамАЗ”. Они пришли по крупнейшему в Европе контракту на поставку этого современного городского транспорта», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На маршруте № 210 совершается более 55 тысяч поездок в месяц вне сезона отпусков. Он стал 88-м электробусным маршрутом в Москве.

Главное преимущество электробусов — экологичность. Замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Кроме того, современные электробусы адаптированы для поездок всех категорий пассажиров, включая маломобильных. На специальных площадках можно разместить велосипед или детскую коляску.

Пассажирам электробусов также доступны и другие сервисы для комфортных поездок. В салоне можно зарядить мобильный телефон, следить за остановками на медиаэкране, оплачивать проезд картой «Тройка», билетом «Единый», банковской картой или картой москвича. Между маршрутами можно совершать бесплатные пересадки, а современные валидаторы позволяют активировать удаленное пополнение карты «Тройка».

