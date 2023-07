От Марьиной Рощи до Политеха: на портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвященный Евгению Евтушенко

Source: MIL-OSI Russian Language News

На портале «Узнай Москву» появился прогулочный маршрут, посвященный жизни и творчеству Евгения Евтушенко, поэта-шестидесятника, символа оттепели. Онлайн-путеводитель включает пять мест, среди которых Марьина Роща, Литинститут, Патриаршие пруды, Центральный дом литераторов и Политехнический музей.

«Наш маршрут — не только дань памяти знаменитому поэту, но и возможность вернуться в московскую часть творческой биографии Евгения Евтушенко. Во время путешествия пользователи узнают о поэте как о личности, его детстве и юности, первых творческих успехах, вспомнят строки из знаковых стихотворений. При желании можно прочитать историю каждой отдельно взятой локации, нажав на иконку этого места на интерактивной карте. Маршрут доступен как на портале, так и в мобильном приложении “Узнай Москву”», — рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Евгений Евтушенко, родившийся на далекой сибирской станции Зима, по-разному относился к цифрам, датам, юбилеям. Свое сорокалетие отмечал в 1972 году, а пятидесятилетие — в 1983-м. 80-летний юбилей праздновал и вовсе два раза. Дело в том, что в его паспорте годом рождения был указан 1933-й, однако сам поэт считал эту дату ошибочной и считал, что появился на свет в 1932-м. В 1944 году матери Евгения Евтушенко пришлось умышленно уменьшить возраст сына, чтобы избежать бюрократических формальностей, связанных с оформлением спецпропуска на ребенка после возвращения из эвакуации в Москву.

Начать маршрут предлагается в районе Марьина Роща. В послевоенные годы это был не самый благополучный район столицы. Будущий поэт сначала учился в школе № 254 на 2-й Мещанской улице, однако из-за плохих оценок и частых прогулов его перевели в школу № 607 — учебное заведение для трудных подростков. Там с Евтушенко произошел неприятный инцидент — его, злостного нарушителя дисциплины, обвинили в краже и поджоге классного журнала, хотя он отрицал свою причастность к этому эпизоду. В 1948 году его исключили из школы за хулиганство, выдав характеристику, равносильную волчьему билету. Евтушенко не принимали ни в школу, ни даже на самую черную работу. Помочь сумел отец, который отправил Евгения в Казахстан в геолого-разведывательную экспедицию своего друга. Этот опыт стал настоящей школой жизни для поэта, а тот школьный эпизод нашел отражение в стихотворении «Марьина роща».

Следующим пунктом маршрута станет Литературный институт имени А.М. Горького. Евгений Евтушенко поступил в вуз в 1952 году без школьного аттестата. Секретарем приемной комиссии тогда был поэт военного поколения Владимир Соколов — ему удалось сделать так, чтобы у Евтушенко приняли документы. Примерно тогда же Евгений опубликовал свой дебютный сборник стихов «Разведчики грядущего», который заметил Александр Фадеев, автор романа «Молодая гвардия». В своей статье в газете «Правда» он отметил «новый голос Евтушенко».

Далее участникам маршрута предлагается проследовать к Патриаршим прудам. Москва в стихах Евтушенко многолика и многогранна. Это живой, нервный, глубоко чувствующий город. Сталинские высотки, исторические особняки, музеи и театры, романтические бульвары и величественные соборы создают особую атмосферу московского блеска и теплоты. Одно из стихотворений посвящено таинственным и туманным Патриаршим прудам.

Следующая остановка — Центральный дом литераторов, который с первого дня своего существования стал трибуной гласности для столичных мастеров культуры. Здесь собиралась вся литературная Москва — от Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского до Иосифа Бродского и Владимира Высоцкого. До 2000 года в здание можно было попасть только по писательским удостоверениям. Евгений Евтушенко не раз выступал в особняке на Поварской улице, представляя на суд преданных слушателей буквально все свое творчество — от первого до последнего стихотворения.

Финальной точкой маршрута станет Политехнический музей. В большой аудитории Политеха в разное время выступали Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Иван Бунин, Андрей Белый, Велимир Хлебников, Сергей Есенин, Николай Заболоцкий, Александр Твардовский и Эдуард Багрицкий. В 1960-е годы поэтические вечера в Политехническом музее стали еще одним важным символом московской оттепели. В знаменитом фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича» есть эпизод, снятый в Политехническом и посвященный выступлениям прогремевших на всю страну поэтов-шестидесятников: Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы, Риммы Казаковой.

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культурного наследия, культуры, образования и науки. На портале и в приложении представлены подборки авторских и тематических маршрутов с аудиогидами, виртуальные экскурсии по закрытым объектам, которые помогают изучать историю столицы и открывать новые места. Интерактивная карта поможет без труда найти ближайшие достопримечательности.

