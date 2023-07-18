Об изменении параметров ценных бумаг Robert Half International Inc. с 19.07.2023

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с п. 4.5 ст. 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа, с 19.07.2023 в Системе торгов ПАО Московская Биржа изменяются параметры следующих ценных бумаг организации Robert Half International Inc.:
- Акции иностранного эмитента, ISIN код: US7703231032, Уровень листинга: Третий уровень, Торговый код: RHI-RM
|Название параметра
|Текущее значение
|Новое значение
|Краткое наименование организации
|Robert Half International Inc.
|Robert Half Inc.
|Полное наименование организации
|Robert Half International Inc.
|Robert Half Inc.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.