Новосибирские социологи изучили, как жители Академгородка воспринимают проекты развития научной инфраструктуры

В постсоветский период научные центры столкнулись с разного рода проблемами: стагнацией, падением спроса, несоответствием условиям рынка и др. В связи с этим жители научных городков, где наука являлась градообразующей отраслью, были вынуждены переориентироваться на более прикладные задачи или уезжать в страны, где наука поддерживалась государством в большей степени. Как следствие, научные городки стали разрушаться не только физически («городская среда» стала поглощать научную инфраструктуру, превращая территории в спальные районы мегаполиса), но и символически, т.е. стали терять свою значимость и отличительные черты в общественном сознании.

Чтобы остановить разрушение, разрабатываются различные программы трансформации научных городков, которые нацелены на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также продвижения российской науки на мировой арене. В случае новосибирского Академгородка такими проектами стали Технопарк, кампус Новосибирского государственного университета, Центр коллективного пользования «СКИФ», «Смарт Сити», вошедшие в программу развития территории «Академгородок 2.0».

Напомним, что актуальные новости о статусе строительства кампуса мирового уровня НГУ – одного из проектов программы развития «Академгородок 2.0» и федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Наука и университеты» – регулярно публикуются на странице «Строительство кампуса мирового уровня».

Поскольку появление новых объектов, не характерных для местного сообщества, может вызывать социальные напряжения и предполагает не только позитивные, но и негативные эффекты для развития научного городка, которые необходимо учитывать, ученые-социологи Экономического факультета Новосибирского государственного университета и ИЭОПП СО РАН (к.с.н. Наталья Мосиенко, старшие преподаватели кафедры общей социологии Ксения Калашникова и Анастасия Пироцкая) решили исследовать восприятие жителями Академгородка нескольких инфраструктурных проектов – Технопарка и ЦКП «СКИФ». Для этого они проанализировали результаты массовых опросов представителей местного сообщества, проведенных в 2006 и 2021 годах, и сделали выводы о том, как изменилось восприятие проектов развития инфраструктуры за 15 лет.

Социологи выяснили, что отношение к новым проектам развития инфраструктуры связано с уровнем информированности населения. Например, те, кто положительно отнесся к появлению Технопарка (66,2% опрошенных), оказывались более информированными. А те, кто ожидал негативные эффекты от строительства Технопарка Академгородка (10%), чаще всего были слабо проинформированы о проекте. В случае со «СКИФ» ситуация оказалась не такой однозначной, хотя и подтверждающей тезис: те, кто оценил проект положительно (73,3%), чаще всего были или хорошо осведомлены, или знали о проекте мало, но хотели узнать больше; при этом те, кто скорее высказывался нейтрально (не знают, но хотят узнать или не знают и не интересуются), не обязательно негативно отнеслись к строительству «СКИФ» (5%). В целом же осведомленными о проектах в обоих случаях себя считает менее пятой части опрошенных, причем в основном информированными себя чувствуют научные сотрудники и люди с более высоким уровнем образования.

Примечание: В данном случае информированность включает в себя не только знание базовой информации о проекте (цели и задачи проекта, территория размещения, планы, сроки и темпы реализации и т. д.), но и финансово-экономические, инфраструктурные, экологические и другие аспекты, а также информацию о последствиях реализации проектов для территории и жителей.

— Можно отметить менее настороженное и более позитивное отношение к проекту «СКИФ». Вероятно, это связано с тем, что строительство Технопарка было действительно новаторским начинанием; в некотором смысле он вторгся в привычную ткань Академгородка. Кроме того, на момент проведения опроса велись активные дискуссии о местонахождении Технопарка, в том числе в границах исторической территории Академгородка. Современные проекты «СКИФ» и «Смарт сити» не нарушают целостности и архитектурного облика Академгородка, так как их объекты расположены за его пределами, а также имеют понятные научные задачи, — объяснила результаты кандидат социологических наук, старший научный сотрудник отдела социальных проблем ИЭОПП СО РАН, доцент кафедры общей социологии ЭФ НГУ Наталья Мосиенко.

Помимо осведомленности о проекте и отношения к нему, ученые изучили и самые распространенные опасения жителей Академгородка. Оказалось, что негативные ожидания (страхи) жителей делятся на две группы: относительно устойчивые и изменчивые. Они воспроизводятся и остаются актуальными для части населения, формируя тем самым потенциальные точки конфликта в части экологических и инфраструктурных проблем, которые необходимо учитывать при развитии территории.

В 2006 году самые распространенные опасения жителей в связи со строительством Технопарка касались экологических аспектов (вырубки лесов, состояния окружающей среды, ухудшения статуса Академгородка как экологически чистой территории), социального статуса научного городка (перенаселения, появления чужаков (9,6%), утраты особого статуса и аутентичности Академгородка, превращения его в «обычный район» (5,4%), ухудшения криминогенной обстановки), бытовой сферы (обострение транспортных проблем, увеличение нагрузки на ЖКХ и инфраструктуру). В 2021 году актуальность вопросов экологии и вырубки лесов оказалась значительно ниже, хотя и сохраняется. В то же время важными стали опасения, связанные с транспортными проблемами (больше пробок, отсутствие общественного транспорта). Страхи, связанные с изменением социальной структуры Академгородка и потерей аутентичности места, применительно к СКИФу не возникают.

— Объясняется это, на наш взгляд, планируемым размещением объектов СКИФ за пределами территории Академгородка, в отличие от первоначальных планов размещения Технопарка в его центре. Помимо аналогичного набора выраженных негативных ожиданий, появились новые конкретные опасения относительно безопасности СКИФа для здоровья жителей, — добавила Мосиенко.

Исследователи отметили и устойчивость положительных ожиданий от проектов.

— Прежде всего, это ожидания, непосредственно связанные с назначением объектов научно-технической инфраструктуры и их функциями: появление новых рабочих мест и развитие науки в целом, укрепление статуса научного центра. Другая группа ожиданий связана с тем, что реализация проектов окажет положительное влияние на развитие городской инфраструктуры и окружающей среды в целом, — объяснила Наталья Мосиенко.

Результаты исследования опубликованы в журнале Regional Research of Russia (Q1).

Ранее мы рассказывали о масштабном проекте «Структурные исследования и радиационные испытания перспективных материалов с использованием синхротронного излучения и нейтронов», который поможет в формировании синхротрон-нейтронно грамотных специалистов для работы на «СКИФ».

