На платформе «Город идей» анонсирован новый проект, посвященный молодежи

На платформе «Город идей» открылась регистрация участников на проект, посвященный развитию мероприятий и инициатив проектного офиса «Молодежь Москвы».

На этапе «Предлагай», который пройдет с 25 по 27 июля, жители столицы поделятся своими идеями по шести направлениям, связанным с жизнью молодежи, таким как карьера, обучение, мероприятия, здоровый образ жизни, общение и творчество.

Эксперты проекта рассмотрят предложения и отберут самые интересные из них для голосования. Идеи, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы.

Горожане также смогут поделиться своим мнением о проектах офиса «Молодежь Москвы», обсудить с другими участниками впечатления от фестиваля «День молодежи. Конструктор будущего» и рассказать о новых услугах и сервисах, которыми хотели бы пользоваться в будущем в мультиформатном пространстве проектного офиса.

Проект продлится до 31 июля.

Офис «Молодежь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики был создан в 2020 году. Его цель — выявлять и реализовывать запросы молодого поколения. Сейчас «Молодежь Москвы» реализует 10 проектов, представители офиса организовали более 1,5 тысячи мероприятий, участие в которых приняли свыше миллиона человек. Кроме того, проектный офис работает с 750 тысячами студентов из 144 вузов Москвы и 177 тысячами учащихся из 111 средних специальных учебных заведений. Среди реализованных проектов офиса — «МедиаШУМ», «КиберМосква», #НаРайоне, «Дебаттл», «Stand Up лига», «ВРаботе».

Платформу «Город идей» создали в 2014 году. Москвичи делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. К платформе присоединились более 442 тысяч москвичей, реализовано уже свыше пяти тысяч идей. Горожане приняли участие в 47 проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию и транспорту. Пользователи также могут предлагать свои идеи по развитию города круглосуточно в соответствующем разделе.

Платформу развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.

