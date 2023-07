Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – На нашем сайте продолжается спецпроект «Легенды отечественной науки» , приуроченный к 125-летию Политеха. Сегодня речь пойдет об удивительном человеке с редким именем, советском государственной и политическом деятеле, Герое Социалистического Труда, выпускнике Политехнического университета Серафиме Александровиче Левшине.

30 июля 1903 года (в этом месяце отмечаем 120 лет со дня рождения) в семье Александра Петровича и Ольги Герасимовны Левшиных появился долгожданный сын. Имя ему выбрали редкое — имя вновь появившегося в святцах святого Серафима Саровского, прославленного российской церковью в 1903 году в лике преподобных по инициативе императора Николая II. Благодаря воспоминаниям Серафима Александровича, которые он регулярно вел до 1940-го года, мы можем узнать много фактов из его биографии. Любопытно, но в наш герой мог в детстве «потерять» свое имя. Серафим Александрович вспоминал: «Обнаружилось, что я незаконно ношу имя Серафим: отец Иван, священник училища, усомнился, был ли такой святой к тому времени, когда я родился. Оказаться без имени — крупная неприятность, но дома меня успокоили, отец был в Сарове и привез оттуда книгу, где указано открытие святого 19 июля 1903 года, а я родился 30-го июля 1903 года. Потерять имя — это хуже, чем потерять глаз».

В 7 лет ребенка отвели в приходскую школу. После четырех классов были экзамены и поступление в Высшее начальное училище. Училище дало много знаний, которые требовались далее в институте: навыки черчения и рисования, элементарные знания бухгалтерии. В школьные годы наш деятель познакомился с А.А. Вознесенским — отцом поэта Андрея Вознесенского. Вместе они ездили в командировку в Москву и привезли в школу литературу в объеме: «только бы дотащить». В Москве им удалось побывать в консерватории на концерте Шаляпина и Неждановой. В 1917 году случилась Февральская революция, которая отпечаталась в судьбе подростка Серафима. Из воспоминаний: «Революция запомнилась митингами, исчезновением полицейских, красными ленточками, которые мы, по примеру гимназистов, нацепили себе. У меня было тяжелое время, отец был в армии, а я, как старший в семье, должен был принять какие-то заботы на себя».

В 1920-м году судьба связала Серафима Александровича с Политехническим институтом. Сдача вступительных экзаменов в 1920 году была совершенно особенной. Этому предшествовал декрет Ленина о возвращении из армии всех бывших студентов, прервавших учебу. Сдача экзаменов происходила в течение недели. «Андрей вытянул в Ленинградский политехнический институт, мы с Андреем решили, вернее Андрей уговорил, а я — решил, ехать вместе в Петроград: город революции, Нева, залив, архитектура, Пушкин…», — Серафим Александрович планировал поступать в Институт инженеров путей сообщения, но все резко изменилось.



«Я оказался в Политехническом институте. Устроился в общежитии, обежал весь институт (целый квартал). Занятия еще не начинались, и через несколько дней меня вызывают к ректору и говорят, извинившись, что вакансий оказывается нет (в Институте инженеров путей сообщения), и предлагают на год перейти в Политехнический на инженерно-строительный факультет, где такая же программа „и вы без потери времени через год перейдете к нам“. Так я оказался в Политехническом, и у меня ни разу не возникла мысль о переходе».

Молодое советское государство — РСФСР. Юность страны совпала с юношескими устремлениями нашего героя в «светлое будущее всего человечества». Профессия, которую выбрал Серафим, стала его судьбой. Между апрелем 1929 и февралем 1931 года Левшин запатентовывает свое первое изобретение «Затвор для гидротехнических сооружений». В Петрограде Серафим Александрович познакомился со своей будущей супругой: «После окончания института мы с Евгенией Викторовной порешили, что пора соединить две инженерные жизни в одну, и 28 октября 1929 года зарегистрировались и скромно отметили свадьбу». До 1931 года Левшин работал ассистентом по курсу плотин на факультете водного хозяйства ЛПИ. Одновременно трудился в управлении Свирьстроя и на строительстве Нижне-Свирской ГЭС.

С 1942 года Серафим Александрович был начальником участка специальной конторы № 2 треста «Гидромонтаж», главным инженером треста «Свирьстрой» по восстановлению Волховской ГЭС в городе Волхов Ленинградской области. Под его руководством во время Великой Отечественной войны силами треста в 1942 году под бомбежками и артобстрелами удалось восстановить Волховскую ГЭС, проложить «кабель жизни» и дать электричество в осажденный Ленинград. 23 сентября 1942 года стал историческим днем для всех жителей блокадного города. Это была первая, но очень важная победа ленинградских энергетиков. В 9:40 утра в Ленинград стало поступать электричество с Волховской ГЭС. В 1944-1949 годах Серафим Александрович был начальником треста «Свирьстрой» по восстановлению Нижне-Свирской ГЭС в поселке Свирьстрой Ленинградской области. Все основные гидроагрегаты станции были взорваны — сильно пострадали роторы генераторов, были разрушены и сгорели баки маслонапорной установки. Масштаб разрушений был таким, что, казалось, агрегаты не подлежат восстановлению и должны быть изготовлены заново. В 1949-1955 годах Серафим Александрович занимал должность главного инженера управления строительства Нарвской ГЭС (город Ивангород, Ленинградской области). Строительство станции началось в 1949 году, первый гидроагрегат был пущен 30 сентября 1955 года, до конца того же года были введены в эксплуатацию остальные гидроагрегаты.

В 1955-1961 годах Левшина назначили на должность главного инженера управления строительства Каунасской ГЭС на реке Неман. Каунасская ГЭС — электростанция на реке Неман, на окраине Каунаса в Литве, построенная советскими инженерами. Первый гидроагрегат Каунасской ГЭС был пущен в 1959 году. Серафим Александрович руководил самыми передовыми проектами строительства гидроэлектростанций, в 1961-1966 годах он уже является главным инженером управления строительства Плявиньской ГЭС на реке Даугава в Латвийской ССР. Строительство Плявиньской ГЭС было начато в 1961 году и закончено в 1966. Плявиньская ГЭС оказалась самой экономичной в СССР. Сэкономить удалось за счет совмещения водосбросной плотины и здания ГЭС и четкой организации работ. Еще одной особенностью Плявиньской ГЭС стало использование более дешевых радиально-осевых турбин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 октября 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по развитию энергетики страны, Левшину Серафиму Александровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В дальнейшем, до 1978 года, Серафим Александрович работал в системе Минэнерго СССР, после чего вышел на заслуженный отдых. Умер 15 ноября 1995 года. Похоронен на Богословском кладбище Петербурга. Неоднократно был отмечен государственными наградами и премиями — орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, лауреат премии Совета Министров СССР. Серафим Александрович Левшин — талантливый инженер и руководитель, который мог «потерять» свое уникальное имя в детстве. Он был одноклассником отца русского и советского поэта — Андрея Николаевича Вознесенского — и через всю жизнь пронес эту дружбу. Волею случая оказался в Политехническом институте, который успешно окончил и гордился причастностью к учебному заведению. Работал под руководством академика Г. О. Графтио, чудом избежал репрессий 30-х гг. ХХ века. Был партизаном в Великую Отечественную и получил медаль «За оборону Ленинграда».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI