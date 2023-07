Культурное лето в столице: москвичи выберут лучшие музеи и самые красивые отреставрированные здания

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В новом голосовании специальной серии «Лето в Москве» проекта «Активный гражданин» горожане выберут любимые музеи и самые красивые отреставрированные здания.

Среди вариантов — музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», музей-усадьба «Кусково», где сохранились единственный в Москве парк XVIII века с подлинной итальянской мраморной скульптурой и уникальный экзотический павильон «Грот».

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ посетители могут увидеть макеты первого спутника Земли и ракет в натуральную величину, а также побывать в одном из отсеков станции «Мир».

В Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ можно изучить, как создаются спецмашины, посидеть в салоне исторических автомобилей ЗИС-110 и ЗИЛ-41045, а также попробовать себя в роли водителя с помощью автотренажеров и интерактивных экспонатов.

В музее криптографии гостям предлагают разгадать закодированные загадки, разобраться в устройстве сложных систем шифрования, а также узнать, как в разные эпохи передавали секретные данные.

В список также вошли «Мультимедиа-арт-музей» (Москва), музей-панорама «Бородинская битва», Музей транспорта Москвы в павильоне № 26 «Транспорт» на ВДНХ, Государственный Дарвиновский музей, музейно-выставочное объединение «Манеж», Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева и музейное объединение «Музей Москвы». Если музей не оказался в списке, можно написать свой вариант.

Второй вопрос голосования посвящен отреставрированным объектам культурного и исторического наследия. В их число вошли бывшая фабрика «Красный Октябрь», ставшая уникальным арт-кластером, и чайный дом Перлова, оформленный в китайском стиле и похожий на причудливо украшенную шкатулку, а также здание Государственного банка СССР на Неглинной улице, здание биржи на Ильинке, особняк Лопатиной, здание бывшего Английского клуба, павильон «Физика» на ВДНХ, особняк Рутковских и другие отреставрированные памятники истории и культуры. Интересные факты о них и фотографии зданий можно найти в голосовании проекта.

Это уже третье голосование серии «Лето в Москве». В первом пользователям предложили выбрать лучшие места для летнего отдыха с детьми, а во втором — идеи для активного летнего отдыха в столице.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. За девять лет к нему присоединились более шести миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают формат городских мероприятий и праздников. Москвичи приняли участие уже более чем в пяти тысячах голосований.

