Source: IMF – News in Russian

Как ускорить экономический рост на Кавказе и в Центральной Азии

В среднесрочной перспективе реформы могут позволить увеличить объем производства врегионе на 5–7 процентов

18 июля 2023 г.

После обретения независимости в начале 1990-х годов уровень доходов и жизни на Кавказе ивЦентральной Азии (КЦА) улучшился, но по-прежнему значительно ниже уровня стран Европы сформирующимся рынком. Государство продолжает играть доминирующую роль во многих странах КЦА, и переход к рыночной экономике еще не завершен. В настоящее время регион сталкивается с рисками глобальной фрагментации в связи с войной России в Украине, которая может нарушить торговые и финансовые потоки. Без повышения темпов и инклюзивности роста региону могут потребоваться десятилетия, чтобы догнать страны Европы с формирующимся рынком по уровню доходов — более шести десятилетий для Таджикистана и Кыргызской Республики и почти три десятилетия для Узбекистана и Туркменистана.

Для укрепления экономической устойчивости, создания большего количества рабочих мест иподдержки человеческого развития региону необходима новая модель роста, которая приведет кболее эффективному распределению ресурсов. Частный сектор должен стимулировать рост, агосударство должно обеспечивать благоприятный деловой климат, предоставлять основные общественные блага и услуги, инвестировать в здравоохранение, образование и инфраструктуру, а также защищать уязвимые слои населения. Для этого необходимы структурные реформы, направленные на устранение препятствий на пути роста.

Наши исследования показывают, что структурные реформы могут способствовать увеличению объема производства в КЦА на 5–7 процентов в ближайшие 4–6 лет и значительно повысить благосостояние людей. Реформы управления, включая реформы государственных предприятий, принесут наибольший прирост объема производства в регионе — почти 6 процентов. За ними следуют реформы рынка труда, ослабление ограничений на внешнее финансирование и торговлю и либерализация товарных и финансовых рынков. Кроме того, страны с более эффективным управлением, как правило, получают большие дивиденды в виде экономического роста от других реформ. Это говорит о том, что реформы управления, затрагивающие все секторы экономики, могут усилить положительное влияние других реформ и должны проводиться в первую очередь.

Наконец, увеличение целенаправленных социальных расходов может сократить масштабы нищеты и повысить уровень жизни бедных слоев населения. Например, Таджикистану необходимо ежегодно тратить дополнительно 3,5 процента ВВП на системы социальной защиты, чтобы поднять средний доход бедных граждан до международной черты бедности в 3,65 доллара США вдень. Хорошо продуманные системы социальной защиты помогут защитить наиболее уязвимые слои населения от воздействия реформ, необходимых для снижения роли государства вэкономике и принятия новой модели роста.

Ник Гигинеишвили — заместитель начальника отдела в Департаменте стран Ближнего Востока иЦентральной Азии МВФ.

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