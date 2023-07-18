Как изменился объем электропотребления столичных компаний

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В январе — мае 2023 года столичный коммерческий сектор сохранил положительную динамику прошлого года и нарастил потребление электроэнергии до 13,7 миллиарда киловатт-часов. Это на 1,4 процента превысило показатели аналогичного периода 2022 года, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Рост потребления электроэнергии является одним из косвенных показателей развития московского бизнеса. За январь — май наибольший рост зафиксирован в строительной отрасли — на 2,6 процента, до 637 миллионов киловатт-часов, что связано с растущими темпами ввода недвижимости, в том числе социальных и инфраструктурных объектов. Промышленный сектор за пять месяцев сохранил прошлогодние объемы на уровне 2,1 миллиарда киловатт-часов», — подчеркнул Владимир Ефимов.

По данным столичного Департамента экономической политики и развития, совокупный объем энергопотребления в Москве за пять месяцев 2023 года достиг 18,9 миллиарда киловатт-часов, увеличившись на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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