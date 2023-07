Звезды эстрады проведут церемонии бракосочетания в Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

В красивую дату, 23 августа 2023 года, Гостиный Двор станет Дворцом бракосочетания. Пожениться здесь можно будет с 10:00 до 17:00. Торжества будут идти одновременно в пяти залах старинного особняка, вести церемонии регистраторам помогут популярные артисты театра и кино, певцы и шоумены. Такую возможность предоставили столичным парам в рамках Московского урбанистического форума, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В Москве есть практика проводить регистрации брака на красивых и неординарных локациях. Гостиный Двор — это уникальный исторический особняк, в котором с 1 августа по 10 сентября пройдет Московский урбанистический форум — событие федерального масштаба. В рамках него мы предлагаем молодоженам заключить брак в окружении современных достижений социальной сферы. В красивую дату, 23 августа 2023 года, в Гостином Дворе свадебные церемонии будут проходить сразу в пяти залах старинного особняка. Главным сюрпризом станет звездный регистратор. Артисты театра и кино, певцы и шоумены вместе с ведущими торжественных церемоний московских загсов проведут процедуру бракосочетания и первыми поздравят молодых, а живое музыкальное сопровождение дополнит неповторимую атмосферу мероприятия. Подать заявления на такую уникальную регистрацию уже можно в любом Дворце бракосочетания Москвы или онлайн. Дополнительных затрат при этом не потребуется — молодым необходимо оплатить только стандартную госпошлину в размере 350 рублей», — рассказала Анастасия Ракова.

Молодожены могут пригласить на торжественную церемонию неограниченное количество гостей. Свадьбу под сводами и арками исторического здания снимут видеооператоры и фотографы. По желанию подготовят индивидуальные видеозаставки с инициалами и фотографиями влюбленных, их будут транслировать на экранах в зале регистрации во время церемонии.

Подать заявление на регистрацию брака в Гостином Дворе можно до 22 июля включительно. Для этого необходимо лично обратиться в любой из столичных дворцов бракосочетания и оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Дополнительных затрат не потребуется. Подробную информацию об организации церемонии можно получить во дворцах бракосочетания. Количество мест ограниченно.

Молодоженам, которые подали заявление ранее, дают возможность перенести регистрацию брака в Гостиный Двор. Для этого понадобится личный визит в любой Дворец бракосочетания с просьбой о переносе места проведения торжества.

Также заявление можно подать онлайн на портале госуслуг и mos.ru. После заполнения данных жениха и невесты система предложит выбрать место регистрации, где нужно указать площадку — Гостиный Двор (ответственный отдел ЗАГС — Шипиловский дворец бракосочетания).

С 1 августа по 10 сентября в столице будет проходить Московский урбанистический форум. На это время Гостиный Двор станет презентационной площадкой последних достижений социальной сферы. В интерактивном выставочном пространстве гостям представят актуальные тенденции в сфере заботы о здоровье, экспозицию музея вредных привычек, капсулу профессий, офис управления карьерой, а также расскажут о метанавыках человека будущего. Посетителей ждут десятки лекций и открытые концерты. Подробная программа опубликована на официальном сайте форума.

На странице спецпроекта «Новые адреса счастья» на mos.ru пары могут выбрать одну из более чем 30 необычных площадок по своему вкусу. Там размещены фото и подробное описание, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления. Чтобы провести выездную регистрацию, необходимо оплатить только стандартную госпошлину в размере 350 рублей. Дополнительных затрат не потребуется.

