Защита от мошенников – банки обязали возвращать гражданам похищенные со счетов средства

Когда банки будут обязаны вернуть украденные со счета средства?

Финансовые учреждения усилят контроль над переводами физических лиц и будут принимать больше мер для защиты сбережений граждан. Возврат средств, переведенных мошенникам, в полном объеме обязаны выполнять банки-отправители в ряде случаев:

если деньги отправлены на счет, отмеченный в базе ЦБ РФ в качестве мошеннического;

если перевод несогласован с клиентом, а банк не направил уведомление об операции;

если карта была утеряна, а банк извещен о происшествии, но своевременно не заблокировал пластик.

«Банки будут внимательней проверять переводы и сразу же приостанавливать подозрительные операции, что позволит сократить число случаев мошенничества – это дополнительная мера защиты граждан», – уверены в Госдуме.

Сейчас кредитные организации возвращают около 4,3% средств, переведенных мошенникам. Столь низкий процент возврата обусловлен преобладанием методов социальной инженерии в схемах обмана – жертвы сами совершают переводы, поэтому банки не обязаны компенсировать причиненный ущерб.

Какие схемы обмана с банковскими картами используют мошенники?

Только в первом квартале 2023 года мошенникам удалось похитить со счетов россиян более 4,5 млрд. руб., при этом в половине случаев для обмана злоумышленники прибегали к социальной инженерии. Мошенники используют стандартные схемы:

создают сайты, копирующие работу интернет-магазинов;

предлагают обменять валюту по заманчивому курсу;

рассылают рекламу товаров по сниженным ценам;

выманивают деньги у родственников участников СВО, убеждая перевести накопления на «безопасный счет»;

предлагают оценить отели и получить вознаграждение;

рассказывают о выплатах и компенсациях от государства.

Схема обмана простая – жертву вводят в заблуждение и вынуждают перевести деньги либо предоставить доступ к личному кабинету клиента банка. Мошенники могут представляться сотрудниками службы безопасности, портала Госуслуги, правоохранительных органов, Центробанка и т.д. – иногда жертвам даже назначают встречи в ЦБ РФ, высылают «удостоверения», звонят родственникам.

11:45 18.07.2023

