Еще 5 проектов получат более 800 миллионов рублей на «доращивание» бизнеса

Заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников провел второе в 2023 году заседание Грантового комитета в рамках программы «доращивания» технологических компаний под требования крупных российских корпораций. Грантовая программа реализуется в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO», куратором выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Программа «доращивания» – важный финансовый инструмент поддержки инновационных технологических компаний, занимающихся разработкой и внедрением новой, в том числе импортозамещающей продукции, под задачи российских корпораций. Поддержали 5 проектов на общую сумму 802,5 миллионов рублей», – отметил Максим Колесников.

Победителями текущего конкурсного отбора стали технологические предприятия из Санкт-Петербурга, Челябинской, Московской и Новгородской областей, а также Республики Татарстан, занимающиеся производством продукции из разных отраслей промышленности.

К примеру, первая организация разрабатывает энергонезависимые газоизмерительные станции, которые предназначены для автоматического измерения расхода, количества, качества и состава газа, проходящего по магистральному газопроводу, с повышенной точностью. Данная установка является экологически чистой, так как в процессе работы доля выбросов метана в атмосферу будет близка к нулю. Востребованность в продукте подтверждена крупной отраслевой корпорацией.

Еще одним победителем стала технологическая компания, которая занимается производством заслонок воздуха горения. Данное изделие используется для регулирования газовоздушных потоков в печах и пылегазовоздухопроводах опасных производственных объектов с высокими рабочими температурами среды. Заслонка после доработки продукта с использованием грантовых средств обеспечит герметичность порядка 99,9% на необходимых температурных диапазонах.

Цель программы «доращивания» – поддержка проектов технологических компаний, связанных с разработкой (доработкой), созданием (расширением) производства и внедрением новой продукции под задачи российских корпораций. Ранее уже были поддержаны 34 технологических компании на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей.

АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций», оператор программы «доращивания», объявил очередной прием заявок на конкурсный отбор, уже по новым условиям. Так, к примеру, участниками конкурсного отбора теперь могут стать организации с размером выручки от 300 миллионов до 10 миллиардов рублей (ранее от 500 миллионов), выполняющие условия по обязательному софинансированию проекта в объеме не менее 50% от размера гранта, в зависимости от выручки (ранее не менее 100%), имеющие заинтересованность в продукте от крупной корпорации с выручкой от 40 миллиардов рублей (ранее от 100 миллиардов).

Более подробно ознакомиться со всеми изменениями в программе, а также сформировать заявку можно на сайте.

