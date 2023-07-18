Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В ближайшие часы в Москве ухудшится погода — ожидается дождь, местами сильны и с градом ; й половине дня 19 июля — до 25 метров в секунду. Существует вероятность выпадения до утра среды порядка 40 миллиметров осадков. Предполагается, что такая погода сохранится в городе до утра.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона усилили патрулирование зон отдыха и парков.

Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, очищают во доприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоков и колодцев В местах возможного скопл ения воды будут дежурить аварийные бригады Мосводостока и других инженерных компаний.

Кроме того, принимаются меры по защите от от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, об ъектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий. Круглосуточно в городе дежурит 1,5 тысячи аварийных бригад.

Водителям рекомендуется быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров. Горожанам советуют обходить линии электропередачи, деревья и шаткие конструкции.

Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают вероятность образова ния пробок и аварий. При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 112.

О временных скоплениях воды можно сообщить в управу района или префектуру округа, на портал « Наш город», en единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53, en ГУП «Мосводосток» en el teléfono ó: +7 495 657-87 -03 или в ГБУ «Гормост» por teléfono: +7 495 632-58-46. Кроме того, заявки принимаются в аккаунте Мосводостока в социальной сети «ВКонтакте». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие сообщения.

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