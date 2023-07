Город выставил на торги 35 машино-мест в Южном Медведкове

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на продажу 35 машино-мест в подземном паркинге по адресу: улица Заповедная, дом 16, корпус 1, строение 2. Подать заявку на участие в торгах можно до 24 июля.

«Автовладельцы приглашаются к участию в открытых аукционах по продаже парковочных мест на подземной стоянке в районе Южное Медведково. Площадь машино-мест варьируется от 15 до 30 квадратных метров. Их стоимость определится по итогам торгов, которые пройдут 27 июля», — рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

Паркинг расположен в жилом микрорайоне, рядом есть шиномонтаж, автомойки, заправочная станция, магазины автозапчастей и сопутствующих товаров.

Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше о городской собственности, выставленной на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться иными сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более шести тысяч объектов городского имущества.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

