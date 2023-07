Геодезисты МосгорБТИ обследовали около трех тысяч объектов недвижимости в первом полугодии

Source: MIL-OSI Russian Language News

В первой половине 2023 года специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) выполнили геодезические работы почти для трех тысяч объектов недвижимости. Большая часть из них — это земельные участки. Данные, полученные в ходе обследований, позволяют определить строительный потенциал, наиболее удачное место для подключения к коммуникациям, а также уточнить границы участков. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках геодезических работ устанавливаются координаты объектов недвижимости, осуществляется привязка уже имеющихся и расположенных рядом объектов. Эти показатели также используются, чтобы поставить земельный участок на кадастровый учет или внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В таком случае специалисты разрабатывают межевой план.

«Результаты геодезических работ необходимы в том числе для реализации различных городских программ, например программы реновации жилья и Адресной инвестиционной программы. За полгода специалисты МосгорБТИ обследовали 36 земельных участков, на которых уже началось или планируется строительство домов для переселения москвичей. Без установления границ, внесения всех координат в ЕГРН начать возведение объектов не получится», — рассказал Максим Гаман.

Москвичи заказывают геодезические работы, чтобы установить и обозначить границы земельных участков. Это позволяет правильно разместить забор и решить спор с соседями. Также геодезисты помогают выполнить раздел, выделение доли или объединение участков.

«Наши специалисты регулярно работают с территориями, на которых размещены объекты столичной инфраструктуры, культурные и медицинские учреждения. В первом полугодии мы обследовали и подготовили межевые планы для музея-заповедника “Царицыно”, олимпийского комплекса “Лужники”, Московского театра мюзикла, фонда помощи “Обнаженные сердца”, метрологической станции ФГБУ “Центральное УГМС” и многих других известных объектов», — рассказал генеральный директор Московского городского бюро технической инвентаризации Александр Кинев.

