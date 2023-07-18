Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

В СПбГАСУ 17 июля начала свою работу ежегодная международная летняя школа «Реновация об щественных пространств Санкт-Петербурга (от архитектурного наброска до 3D-модели)» (Renovación de espacios públicos en San Petersburgo (del boceto arquitectónico al modelo 3D)).

В первый день работы школы руководитель международной летней школы (МЛШ), доцент кафедры архитектурно-строительных конструкций СПбГАСУ, кандидат архитектуры Ольга Пастух познакомил а участников с различными стилистическими направлениями в архитектуре Санкт–Петербурга, а также напо мнила об основах скетчинга (рисунка в в виде наброска), combinaciones y colores.

Ver más opciones para fotos вторскими чертежами и архитектурными проектами, выполненными en ручной графике известными выпускни ками нашего вуза прошлых веков. В макетной студии и мастерских кафедры рисунка СПбГАСУ они увидели лучшие работы выпускнико в и студентов архитектурного факультета СПбГАСУ разных лет.

В течение двух недель студентов из Воронежа, Красноярска, Самары, Санкт-Петербурга, Тулы и А лжира ждёт насыщенная программа, включающая не только графический пленэр в большом городе по разработанным тематическим маршрутам, но и проектирование малой архитектурной формы, участвую щей в проекте реновации общественного пространства одной из существующих промышленных локаций в пределах так называемого «Серого пояса» Санкт-Петер бурга.

Под руководством кураторов – опытных и молодых преподавателей профильных кафедр архитектурно го и строительного факультетов СПбГАСУ — участники познакомятся со стилистическим разнообразием архитектуры Санкт-Петербурга разных эпох, прослушают лекции, разработают трехмёрную модел ь малых архитектурных форм в лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве.

Практические занятия в формате городского пленэра преподаватели проведут по тематическим маршр утам, разработанным руководителем летней международной школы.

Итогом первой недели городских пленэров должно стать пополнение творческого портфолио участник ов школы зарисовками знаковых архитектурных объектов города, созданными с применением различных графических материалов и техники скетчинга.

В начале второй недели работы летней школы студенты получат задание на проектирование и карту-сх ему участка. У них появится шанс поработать в команде и продемонстрировать свои практические навыки в эскизировани и, проектировании, моделировании и макетировании. Результаты работ участники представят в итоговых презентациях на церемонии закрытия междунар одной летней школы.

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