В Марьине реконструируют 16 прудов-регуляторов общей площадью около 11 гектаров

В Марьине приведут в порядок 16 прудов-регуляторов общей площадью около 11 гектаров. Реализация масштабного проекта по реконструкции началась весной этого года.

Как рассказал Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, специалисты очистят водоемы от накопившегося илового осадка. Также благоустроят береговые полосы и отремонтируют водопропускные сооружения.

«Кроме того, обновим 15 пешеходных мостов через пруды: проведем пескоструйную очистку, грунтовку и окраску бетонных поверхностей, штукатурку подпорных стен и монтаж гранитного покрытия. На двух мостах полностью заменим перильное ограждение, на остальных — при необходимости отремонтируем. Еще на четырех сооружениях выполним работы по устройству гидроизоляции», — добавил заммэра.

Большинство водоемов в Марьине появилось во второй половине 1990-х годов во время строительства новых жилых микрорайонов. Пруды расположены в пойме Москвы-реки и с учетом низменности являются регуляторами, собирая основной объем атмосферных осадков.

В ходе реализации проекта на юго-востоке Москвы появятся новые комфортные и благоустроенные зоны отдыха с красивыми водоемами.

Сергей Собянин: Благоустройство прудов-регуляторов в Марьине завершится в сентябре

