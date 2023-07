Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В рекомендациях определены структура и состав информации, количественные и качественные характеристики деятельности финансовых организаций в области устойчивого развития, порядок и сроки раскрытия.

Публикация такой информации позволит повысить осведомленность всех заинтересованных сторон об участии финансовой организации в повестке устойчивого развития и понять, как она управляет ESG-рисками, какие у нее связанные с этим перспективы. Рекомендации адресованы банкам, страховщикам, управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, брокерам. При их подготовке учитывались подходы, используемые Фондом МСФО при разработке Международных стандартов финансовой отчетности (С1 и С2), а также стандарты раскрытия информации дружественных стран, таких как Китай и Бразилия. Фото на превью: Galigrafiya / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI