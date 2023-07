17.07.2023 Podziękujmy młodym Bohaterom za ich odwagę i odpowiedzialne zachowanie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Podziękujmy młodym Bohaterom za ich odwagę i odpowiedzialne zachowanie17.07.2023

Jeśli znacie kogoś młodego, kto nie bał się pomóc w sytuacji trudnej, kryzysowej i niebezpiecznej, kogoś kto uratował czyjeś życie lub zdrowie i chcecie mu podziękować za to w szczególny sposób to „Order Młodego Bohatera” jest właśnie taką specjalną nagrodą przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla młodzieży, za odpowiedzialną i godną naśladowania postawę.

To szczególne wyróżnienie w postaci medalu przyznawane będzie przez ministra Mariusza Błaszczaka osobom, które w niebezpiecznej sytuacji wykazały się odpowiedzialną i godną naśladowania postawą, a dzięki własnemu dzia łaniu lub wezwaniu odpowiednich służb przyczyniły się do uratowania zdrowia lub życia innych osób albo zażegnania niebezpieczeństwa.

Aby zgłosić kandydata do wyróżnienia należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa (dodany poniżej w formie załącznika) i odesłać go na adres mlo dybohater@mon.gov.pl. We wniosku muszą być zawarte m.in. informacje opisujące przebieg zdarzenia.

Wyróżnienie mogą otrzymać kandydaci, którzy w momencie zdarzenia nie przekroczyli osiemnastu lat. Medalla może zostać przyznany także osobom, które posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy kandydat do Medalu, którego zgłoszenie zostanie zakwalifikowane, otrzyma unikalny, numerowany medal.

Więcej informacji na temat wyróżnienia oraz zasad jego przyznawania znajduje się w Regulaminie na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Material

Regulamin przyznawania Orderu Młodego BohateraRegulamin​_przyznawania​_Orderu​_Młodego​_Bohatera.docx 0.03MB Formularz zgłoszeniaFormularz​_zgłoszenia.docx 0.04MB

Zdjęcia (1)

OSI MIL