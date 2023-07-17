17.07.2023, 12-27 (мск) ых рисков ценной бумаги RU000A106G56 (ФосАЗО28-Д).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

17.07.2023 12:27

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 17.07.2023, 12-27 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора ( hasta 80,95) y diamantes de imitación рыночных рисков (desde 64998,54 руб ., эквивалентно ставке 28.5 %) ценной бумаги RU000A106G56 (ФосАЗО28-Д)

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