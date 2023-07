15 лет с начала торгов акциями ПАО “Россети” на Московской бирже

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

16 июля 2008 года состоялись первые торги акциями ПАО “Россети” (на тот момент – ОАО “ФСК ЕЭС”) на Московской бирже. Торговый код – FEES.

Акции ПАО “Россети” включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, а также входят в основные индексы Московской Биржи, в том числе Индекс МосБиржи, Индекс РТС, Индекс Широкого рынка, отраслевой Индекс “Электроэнергетика”, Индексы МосБиржи – РСПП, Индексы государственного сектора и другие.

Ценные бумаги компании также входит в базу расчета ESG-индексов Московской биржи и РСПП по устойчивому развитию: Индекс раскрытия информации “Ответственность и открытость” и Индекс “Вектор устойчивого развития”, отражающих динамику результативности деятельности компаний в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Кроме того, на Московской Бирже обращаются биржевые облигации и фьючерсы на ценные бумаги компании.

Число акционеров ПАО “Россети” в настоящее время превышает 900 тыс. Среди держателей бумаг присутствуют крупнейшие фонды и инвестиционные банки. Основной акционер – государство с долей свыше 75%.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ

